Burkina Faso: Message de campagne de la CPR/MP

Terre de labeur et de dignité, le Faso est une terre d'avenir qui a su se nourrir de solidarité, de courage, d'abnégation, d'intégrité, de sens de l'honneur, et qui l'a démontré à la face du monde les 30 et 31 octobre 2014.

Notre peuple s'est constamment battu pour contenir, vaincre et dompter les adversités qui se sont présentées à lui sur les chemins de sa marche vers des horizons meilleurs, de prospérité et de gloire.

La Révolution Démocratique et Populaire du 04 août 1983, conduite par le capitaine Thomas Isidore Noël SANKARA, traduit cette détermination. Aujourd'hui, n'en déplaise aux auteurs de sa mort, son idéal reste vivace dans nos cœurs.

C'est pourquoi nous en appelons à la traduction de cet idéal en praxis. La Convention patriotique pour la renaissance/Mouvement progressiste (CPR/MP) vous convie à la renaissance politique, économique et sociétale.

Désormais, il s'agira de restaurer notre âme commune, de tisser à nouveau notre vivre-ensemble abimé, et cela dans le même élan solidaire afin d'opérer le changement véritable que nous voulons conforme à nos aspirations profondes : une refondation de notre société.

Il s'agit de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec nos valeurs, notre histoire et notre culture et sans complexe ni complaisance ; de rebâtir une patrie d'hommes et de femmes travailleurs, fiers, dignes et intègres, une patrie de moralité, d'humanisme et d'espérance, une communauté de savoir, de savoir-faire et de savoir-être, une patrie résolument tournée vers le progrès et la paix, pleinement ouverte sur l'Afrique et le monde.

Peuple du Faso, patriotes, progressistes c'est à cette exaltante œuvre de renaissance nationale, dans la communion des cœurs et la conjugaison des intelligences, que la CPR/MP vous invite, vous appelle et attend votre réponse, votre adhésion, votre engagement !

La CPR/MP tire sa légitimité des aspirations profondes des Burkinabè à une rupture appelant à une culture politique nouvelle et à un changement de mentalité qui soit porteur d'une refondation. Animée par des jeunes, femmes et hommes, sans considération d'appartenance ethnique, religieuse, sociale, la CPR/MP se veut l'héritière de toutes les valeurs humanitaires.

La CPR/MP revendique l'héritage des pères historiques de la Haute-Volta d'hier, du Burkina Faso d'aujourd'hui, de tous les patriotes progressistes, illustres comme anonymes, de tous les panafricanistes d'ici et d'ailleurs.

La CPR/MP fait de l'impératif d'une renaissance, le sens de sa création et la finalité de son avènement et engagement sur la scène politique.

Porte-flambeau du développement endogène intégral de la population burkinabè, la CPR/MP est porteuse d'un projet sociétal alternatif p