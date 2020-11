Afrique: Elim CAN 2021 - Djamel Benlamri ne regarde pas le nom des équipes qu'il affronte

L'Algérie, championne d'Afrique en titre, reprendra la compétition officielle jeudi 12 novembre, face au Zimbabwe, dans le cadre de la 3e journée des qualifications à la CAN 2021.

Avant d'aller se frotter aux Warriors du Zimbabwe, le défenseur algérien Djamel Benlamri a indiqué que les Verts prendraient tous leurs adversaires au sérieux. « Je suis toujours heureux de revenir en équipe nationale et en Algérie. J'espère qu'on sera au niveau comme d'habitude. Nous sommes en train de bien travailler pour être au niveau et rendre heureux notre peuple », a confié le défenseur central de Lyon avant d'évoquer les adversaires des Fennecs. « On respecte tous nos adversaires et c'est le secret de notre réussite. Nous ne regardons pas le nom des équipes qu'on affronte. Jouer face au Mexique, la Colombie ou face au Zimbabwe est la même chose pour nous », a ajouté le champion d'Afrique.

En cas de victoire, l'Algérie confortera sa première place avec 9 points. Après les deux premières journées de ces éliminatoires de la CAN, les Verts occupent en effet la 1ère place de leur groupe avec six points. Ils avaient déjà battu la Zambie (5-0) le 14 novembre 2019 et le Botswana (1-0) en déplacement, quatre jours après.