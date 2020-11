Burkina Faso: Message de campagne de ODDN

Militants et militantes,

Notre pays est encore au rendez-vous pour les élections couplées dans un contexte de crise sécuritaire, sanitaire et sociale. Concernant les élections passées, force est de reconnaître que malgré les efforts consentis, d'énormes défis restent à relever.

C'est pour cela que nous proposons le programme suivant :

SUR LE PLAN EDUCATIF

ET DE LA FORMATION

- la construction d'écoles en vue de résorber le problème des classes sous paillotes, de centres de formation professionnelle ;

- l'accès et la gratuité de l'éducation, la dotation des élèves en manuels et fournitures scolaires de qualité, le fonctionnement des cantines scolaires et la mise en œuvre du Projet « une école, un bosquet ».

SUR LE PLAN SANITAIRE

- la construction de centres de santé ;

- l'extension de la gratuité des soins à tous ;

- la réalisation de forages afin de permettre l'accès à l'eau potable à toute la population pour répondre à l'appel zéro corvée d'eau pour les femmes.

SUR LE PLAN

SOCIO-ECONOMIQUE

- la réduction du chômage par la création d'emplois productifs pour les jeunes ;

- la multiplication et l'augmentation de micro-crédits aux femmes et aux jeunes entrepreneurs sans discrimination aucune et avec de faibles taux d'intérêt ;

- la construction de retenues d'eau tout en développant la maraîchère culture et les cultures de contre-saison ;

- l'accès à l'énergie et à moindre coût;

- la promotion et la vulgarisation des énergies renouvelables ;

- la modernisation de l'agriculture par la subvention du matériel, des intrants agricoles et de semences améliorées ;

- la réalisation des infrastructures routières ;

- la plantation et l'entretien d'arbres utiles ;

- la réalisation d'une forêt pour chaque village.

Burkinabè de l'intérieur et de l'extérieur, pour la présidentielle, nous vous invitons à voter le candidat Roch Marc Christian KABORE, celui-là même qui a toujours œuvré pour l'amélioration des conditions de vie de la population.

Pour ce qui est des législatives, populations du Boulgou, du Boulkiemdé, du Kadiogo, du Koulpélogo, du Kouritenga, du Kourwéogo, du Gourma, de la Kompienga et du Namentenga, votre choix sera déterminant pour les cinq (05) prochaines années.

Militantes et militants, sortez massivement le 22 novembre pour voter l'ODDN (bulletin fond orange-bleu-vert où deux enfants plantent des arbres, parti soucieux de la protection de notre environnement).

Plantons et plantons utile pour un Burkina vert !

ODDN : Nature-Paix-Liberté !

Le Président du Parti

WUBDA Dagnoe Flavien