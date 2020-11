Cameroun/Mozambique: Mozambique - Carnage sur un stade de football

Une cinquantaine de personnes retrouvées décapitées ou démembrés à la suite d'une attaque terroriste dans la province du Cabo Delgado.

« Plus de 50 Mozambicains ont été décapités par des terroristes dans le Cabo Delgado », ont rapporté plusieurs médias locaux et internationaux. Les faits dateraient de la semaine dernière et sont attribués aux militants islamistes radicaux, affilies à Daesh, qui sévissent dans cette province. Ils auraient attaqué le district de Muidumbe, scandant « Allah Akbar » et chassant les populations en incendiant des habitations avant de s'enfuir.

Les victimes qui ont été capturées auraient été conduites sur un terrain de football tout proche, pour y être décapitées et, pour certaines, démembrées. Plusieurs d'entre elles seraient des adolescents récemment circoncis, qui sortaient à peine de la cérémonie d'initiation masculine. « La police a été prévenue par des habitants qui ont trouvé les corps dans les forêts », a indiqué un officiel du district voisin de Mueda, qui a refusé d'être identifié.

Certains médias parlent d'un bilan de 51 victimes après ce raid. D'autres sont plus prudents et affirment qu'il est difficile d'avoir des informations précises en raison du sabotage ou de la perturbation des réseaux de communication. Dans un entretien à Deutsche Welle, Luiz Fernando Lisboa, l'évêque de Pemba, la capitale régionale de la province du Cabo Delgado, confirme qu' « il y a bien eu des décapitations, mais il est impossible de définir le nombre de victimes ».

La région de Cabo Delgado est riche en gaz et attire les convoitises des terroristes.

Des sources généralement bien informées expliquent que les djihadistes qui ont opéré, ont prêté allégeance au groupe Etat islamique et sont actifs depuis trois ans dans la région de Cabo Delgado. Ils écument les villages dans le but de semer la terreur et d'implanter un califat. En avril dernier, ils ont ainsi décapité des dizaines d'autres jeunes gens qui refusaient de rejoindre leurs rangs. Selon l'ONG Armed Conflict Location & Event Data group, basée aux Etats-Unis, ces djihadistes ont fait au moins 2.000 morts et provoqué le déplacement de plus de 400.000 personnes depuis 2017.