Afrique de l'Ouest: « Le pôle de croissance du Sahel sera une réalité », rassure Roch Kaboré

Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a tenu son meeting régional, le mardi 10 novembre 2020 à Dori. Face aux doléances des populations du Sahel, son candidat à la présidentielle, Roch Marc Christian Kaboré, a demandé un deuxième quinquennat afin de désenclaver la région et rendre opérationnel le pôle de croissance du Sahel.

Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a organisé son meeting régional, le mardi 10 novembre 2020 à Dori. Pour la circonstance, les militants et les sympathisants du parti se sont mobilisés depuis les quatre provinces du Sahel pour assister à la rencontre. De l'avis du directeur provincial de campagne du MPP/Séno, Saidou Maïga, par ailleurs maire de Falagountou, la mise en œuvre du Programme d'urgence pour le Sahel (PUS) et le Programme d'appui au développement des économies locales (PADEL) ont contribué au développement du Sahel en dépit de l'insécurité.

Quant au représentant de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle (APMP), Ibrahim Mamadou Lankoandé, il a témoigné le soutien de la soixantaine de partis et formations politiques au candidat Roch Marc Christian Kaboré. Pour lui, malgré la difficulté sécuritaire, la fronde sociale, la pandémie de la COVID-19, le projet de société de la première mandature du président a connu une mise en œuvre honorable. « Pour le prochain quinquennat, nous pouvons aisément imaginer le bon qualitatif et quantitatif des réalisations. Ces réalisations sont là, visibles, palpables. Les ennemis du peuple avaient pronostiqué un régime mort-né du président Kaboré en lançant le terrorisme. Mais la patience, la ténacité et la dextérité de l'homme ont eu raison de leur sordide rêve », a rappelé M. Lankoandé. Et d'ajouter que le candidat Kaboré doit être fier de son bilan et qu'au soir du 22 novembre prochain, il recevra son bâton de commandement pour le deuxième quinquennat.

Faire du Sahel, une zone verdoyante

Dans son intervention, le candidat Roch Marc Christian Kaboré a d'abord salué la mobilisation de ses militants et qui est selon lui, synonyme de résilience des populations sahéliennes face à l'insécurité. A l'entente, malgré un climat hostile, il a promis faire du Sahel une zone verdoyante où il fera bon vivre. Puis, le candidat du MPP à la présidentielle a promis que le pôle de croissance du Sahel sera une réalité parce que la région regorge d'énormes potentialités. Il y a cinq, a-t-il rappelé, les populations sahéliennes ont accordé à son parti leur suffrage avec une majorité confortable à l'Assemblée nationale. « Quelques jours après la mise en place du gouvernement, nous avons eu les premières attaques à Ouagadougou qui ont fait beaucoup de morts. Puis, à nos frontières, au Sahel, au Nord, à l'Est et dans la Boucle du Mouhon. Le terrorisme a fait beaucoup de dégâts dans notre pays notamment humains, des écoles et des CSPS fermées. Mais malgré tout, le peuple burkinabè a décidé de rester debout », s'est-il félicité de la résilience du peuple. C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, M. Kaboré dit être venu saluer le courage, la dignité et la résilience des Sahéliens. Il a, en outre, ajouté qu'il est venu également solliciter une fois de plus les voix des populations du Sahel pour la présidentielle à venir.

Dans la matinée, le candidat du MPP a eu un dialogue direct avec les forces vives de la région du Sahel. Les doléances des forces vives se résument au désenclavement et à la sécurisation du Sahel par la réouverture des commissariats de police et des brigades de gendarmerie. Les forces vives ont également demandé l'amélioration du plateau technique pour une prise en charge adéquate des malades, surtout des femmes enceintes. Face à toutes ces préoccupations, Roch Marc Christian Kaboré a promis, entre autres, la réfection de l'axe Ouaga-Dori, l'achèvement des travaux de l'axe Kongoussi-Djibo, le bitumage de l'axe Djibo-Ouahigouya ainsi que de celui de Dori-Sebba. Pour la sécurisation, il a évoqué un renforcement en équipement militaire en termes de moyens logistiques et d'armement.