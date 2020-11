Afrique: Eliminatoires CAN 2021 - Thomas Partey est forfait contre le Soudan

Un gros coup dur pour le Ghana. Thomas Partey est forfait pour la doule confrontation contre le Soudan pour cause de blessures.

Avant la trêve internationale, Partey a été remplacé par Dani Ceballos en Premier League par Mikel Arteta. Une sortie à cause d'une blessure au niveau de la cheville. Il a connu une entorse à cette partie du corps et doit donc suivre un traitement en Angleterre. Donc ne pourra pas rejoindre les Black Stars pour la reprise des éliminatoires de la CAN 2021.

C'est sans Thomas Partey, l'un des joueurs en forme du moment, que le Ghana va jouer face au Soudan les 12 et et 17 novembre prochains. Des matchs comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2021.