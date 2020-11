Cote d'Ivoire: Formation et insertion professionnelle des jeunes - La compagnie minière Endeavour Mining accompagne l'Inphb

Accompagner l'État de Côte d'Ivoire en matière d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle des jeunes diplômés ivoiriens. Tel est l'objectif de l'accord cadre de partenariat de trois ans signé, le 11 novembre à Cocody, entre la compagnie minière Endeavour Mining et l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inphb). Qui selon Sébastien de Montessus, directeur général de Endeavour Mining, est un institut de référence « avec une formation également de référence, d'où sortent des cadres très qualifiés. »

L'officialisation de la collaboration entre les deux institutions permettra donc à la compagnie minière d'offrir des stages et des emplois aux jeunes apprenants de l'Inphb. Ce qui aura pour avantage d'approfondir leur connaissance des métiers de secteur minier et leur donner la chance d'un premier emploi. Cette démarche qui s'inscrit dans la politique « Young talent program » vise surtout à l'identification et à la promotion des jeunes talents locaux, avec un point d'honneur sur les filles pour leur donner l'opportunité de poursuivre leurs études hors du pays, notamment en Europe, « pour devenir de véritables atouts pour le développement du secteur minier en Côte d'Ivoire », promet Sébastien de Montessus.

C'est le cas de la major de promotion de l'Inphb qui, en plus d'être recrutée par le minier, bénéficie d'un financement pour un diplôme à Hec Paris en mine et géologie avec option exploitation et traitement des eaux. Raison pour laquelle le groupe Endeavour Mining va participer aux activités pédagogiques, de recherche et promotionnelles organisées par l'Inphb ainsi que la mise en œuvre de projets d'intérêts communs pour les deux institutions. Le directeur général de la compagnie minière se dit très fier du partenariat avec l'Inphb, dont il attend beaucoup.

« Il s'agit ici pour l'Inphb de faire profiter des potentialités offertes par Endeavour Mining aux étudiants de toutes les écoles de l'institut. Les jeunes filles des différentes filières seront encouragées à s'intéresser aux activités qui seront proposées dans le cadre de ce partenariat », cette promesse est faite par le directeur général de l'Inphb, Koffi N'Guessan. Qui, en saluant le « mariage » avec le minier, a traduit sa gratitude au groupe Endeavour Mining pour la confiance placée en l'institut qu'il dirige, mais surtout pour la contribution de son partenaire à la formation des jeunes « dans des secteurs si diversifiés ».Il faut noter que ce groupe minier est le premier producteur d'or ouest africain et parmi les 15 premiers au monde. Il revendique 1351 employés en Côte d'Ivoire, sur les 4660 en Afrique de l'Ouest. Dans sa politique d'accompagnement de la formation des jeunes, Endeavour Mining a investi plus de 175 millions de F Cfa dans un programme de bourses d'études pour des étudiants méritants au Burkina Faso .