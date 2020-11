Burkina Faso: Energies renouvelables - Essakane Solar SAS vole au secours des étudiants de l'Université Joseph Ki-Zerbo

5 modules de 117,5 watts chacun. C'est le don fait par Essakane Solar SAS au Laboratoire d'énergie thermique et renouvelable de l'UFR SEA de l'Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou. S'inscrivant dans le cadre de sa responsabilité sociétale, ce don de l'entreprise a été remis par la Directrice générale de Essakane Solar SAS, Emma Marie Blanche Kantiono.

Selon elle, Essakane Solar SAS s'engage par ce geste, à accompagner le secteur de l'éducation. Notamment pour le renforcement de capacités de formation des étudiants dans le domaine des énergies renouvelables. « C'est un geste très symbolique qui scelle le début d'un partenariat fructueux entre les deux structures que sont l'Université Joseph Ki- Zerbo et Essakane Solar SAS », a indiqué Mme Kantiono.

Pour sa part, le directeur du laboratoire thermique, Pr Kam Sié, a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance au donateur pour le don de ces 5 modules solaires. Pour lui, « Essakane Solar SAS est une entreprise citoyenne dont la responsabilité sociétale n'est plus à démontrer. En effet, sa contribution au développement durable est agissante au point qu'aujourd'hui, c'est le laboratoire (LETRE) qui en est le bénéficiaire ». Il ajoute que « C'est un coup de pouce qui permettra une meilleure activité pédagogique au bénéfice des étudiants dans les travaux pratiques » avant de promettre d'en faire bon usage aussi durablement que possible.

Selon le Pr Abou Zouré, secrétaire général, représentant le président de l'Université Joseph Ki-Zerbo, depuis quelques années, l'Université s'est engagée dans la professionnalisation des filières afin de permettre aux étudiants d'être opérationnels sur le marché de l'emploi dès la fin de leurs études. Ce qui a donc conduit, selon lui, à la révision des curricula de formation et de l'ouverture d'autres filières de formations dont celle de l'énergie solaire. Toutefois, les moyens matériels et financiers font défaut pour un décollage optimal des filières professionnalisantes, fait-il remarquer. Ce don de Essakane Solar SAS contribuera certainement à allier la théorie et la pratique dans la formation des étudiants.