Afrique: 3ème journée éliminatoires CAN 2022 (Sénégal-Guinée Bissau (2-0) - Les Lions s'offrent les "Djurtus"

L'équipe du Sénégal a remporté hier, mercredi 11 novembre, au stade Lat Diop de Thiès, la première manche dans la double confrontation qui l'oppose à la Guinée Bissau pour le compte de la 3ème journée des éliminatoires de la Can 2022. Sans briller, les Lions ont fait preuve de réalisme pour remporter ce derby ( 2 à 0) grâce aux buts de Sadio Mané et Opa Nguette. Vainqueur de ses deux premiers matchs, le Sénégal conforte sa place de leader de la poule I et met un pas décisif vers une qualification à l'issue de la phase retour à Bissau.

L 'équipe du Sénégal a reporté hier, mercredi, au stade Lat Dior de Thiès, le derby qui l'a opposé à la Guinée Bissau. Les Lions se sont imposés sur la marque de 2 à 0. Un tarif minimum qui a semblé maîtriser son sujet. En alternant le jeu long et court, les coéquipiers de Kalidou Koulibaly dominent et tentent de surprendre le bloc des "Djurtus" bien regroupés en défense. Cette domination sera stérile. Sans doute inhibés par la chaleur, les Lions ne mettront pas assez d'impact pour trouver la faille dans le dernier tiers.

Procédant par des contre-attaques, ce sont les « Djurtus » qui vont plutôt se montrer menaçants. Leur attaquant hérite d'un coup franc aux abords de la surface et parvient, avec un tir tendu, à mettre à l'épreuve le portier Édouard Mendy (23e minute). A la 33e minute, l'attaquant bissau-guinéen échappera au marquage de Moussa Wagué et passera à côté de l'ouverture du score. Les Lions vont cependant donner un coup d'accélérateur à deux minutes de la fin de la première mi-temps.

Très remuant sur le côté droit, Ismaïla Sarr est déséquilibré à l'entrée de la surface de réparation et le Sénégal obtient le penalty (44e). Sadio Mané se chargera de le transformer. Un but précieux pour l' équipe du Sénégal mais aussi pour le Ballon d'or africain puisqu'il venait d'égaler le record de Jules François Bocandé qui était de 20 buts marqués avec l'équipe nationale du Sénégal. En ouvrant. le score , l'attaquant de Liverpool permettra ainsi au Sénégal de relancer les débats à la pause. Au cours de la seconde mi-temps, les Lions élèvent le rythme et donne plus de vivacité. Associé au milieu de terrain à côté de Kepin Diatta et Sané, Alioune Ndiaye donne le ton.

Aliou Cissé procède à son premier changement en lançant Boulaye Dia sur le front de l'attaque à la place de Habib Diallo. Opa Nguette entre sur la pelouse (70e ) . L'attaquant de Metz ne tardera à se mettre en évidence. Quatre minutes plus tard, Sadio Mané trouve l'ouverture en fixant la défense et adresse la passe. Opa ouvre le pied et place un tir qui troue le portier des Djurtus (74e).

Les Lions passeront à côté du troisième but si cette tête piquée de Sadio Mané qui rate le cadre (82e minute). Mais encore si Moussa Wagué n'avait pas manqué de justesse technique sur ce tir à côté des cages grandement ouvertes. Malgré les assauts des Djurtus, Edouard Mendy, auteur d'un spectaculaire arrêt (91e) et Lions font l'essentiel. Ils enchaînant par une troisième victoire. Ce qui permet au Sénégal, après 3 journées, de se maintenir à la tête de la poule I avec 9 points. Mais aussi de mettre un pas ferme vers la qualification qui pourrait se dessiner dès ce dimanche 15 août à Bissau, en cas de nouveau succès face aux Djurtus.

REACTIONS... REACTIONS... REACTIONS...

ALIOU CISSÉ, SELECTIONNEUR DU SENEGAL : «Il y a eu de déchets techniques dans notre construction ... »

Aliou Cissé a félicité les Lions après la victoire obtenue hier, mercredi 11 novembre, contre la Guinée Bissau. En conférence de presse, le sélectionneur national du Sénégal a loué les efforts fournis par ses joueurs et salué leur détermination. Mais il ne manquera pas se relever des imperfections dans le jeu de son équipe. "Le plus important était de marquer le premier but" " Je les félicite. Ils ont fait un match sérieux malgré les mauvaises conditions et la chaleur. C'était compliqué, mais je loue les efforts qu'ils ont fournis. Ils ont été déterminés pour engranger les trois points. Il y avait des déchets techniques dans notre construction, On n'a pas trouvé la fluidité en première période. Ce sont trois points vitaux. Le plus important était de marquer le premier but. On a fait face à une équipe qui est venue avec sa stratégie ». "Il faut que les gens arrêtent de penser qu'il y a des matchs faciles. Pour le Sénégal, il n'y en aura pas. Le temps est à la récupération pour préparer le match de dimanche... Au match retour, il faudra bien et rapidement récupérer. La période est chaude et nous comptons sur le corps médical pour cette rencontre. "

SALIF SANE AU MILIEU EST UNE OPTION SERIEUSE"

« C'est un choix que j'assume, j'aurais pu mettre quelqu'un d'autre, mais il est important dans ces matchs de préparer la prochaine CAN. Mettre Salif Sané au milieu est une option sérieuse.... Boulaye Dia a de la qualité comme d'autres avec nous. Il faut lui laisser le temps pour s'adapter, le football africain est différent de ce qui se produit en Europe. Boulaye est un joueur d'avenir qui apportera beaucoup à l'équipe nationale ».

BACIRU CANDE, SELECTIONNEUR GUINEE-BISSAU : «On va rectifier au match retour»

"Le Sénégal s'est imposé et a marqué deux buts. Nous allons continuer de travailler et rectifier au match retour. Il n'y aura pas de public et ce sera difficile. Le Sénégal a de bons joueurs et tout le monde le sait qu'il ont un niveau mondial ".

EDOUARD MENDY, GARDIEN DE BUT DES LIONS

" On a été bon et on a essayé de faire du jeu Malgré la chaleur, nous avons su gérer. On aurait pu corser le score. Il fallait mettre les émotions et se concentrer dans le jeu".

MOUSTAPHA NAME, MILIEU DES LIONS

" C'est une excellente première pour moi. On ne pouvait pas avoir meilleur début. On a gagné avec la manière et cela fait plaisir. Nous avons un bon groupe qui vit bien et je n'ai aucun problème pour l'intégrer "

CHEIKHOU KOUYATÉ , MILIEU "

Le match n'était pas facile avec la chaleur. Mais l'important était de prendre les 3 points." O

Omar DIAW