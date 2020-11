Soudan: Le CST rend hommage au Premier Ministre de Bahreïn

Khartoum — Le Président du Conseil de la Souveraineté de Transition, lieutenant général Abdul-Fattah Al-Burhan, et les membres du conseil ont rendu hommage au Premier Ministre de Bahreïn, Prince Khalifa bin Salman bin Hamad Al-Khalifa, qui est décédé Mercredi à l'Hôpital Mayo aux États-Unis.

Le CST a qualifié le défunt Prince Khalifa de leader proéminent qui a consacré sa vie au service et à la renaissance de son pays et à la défense des causes de la nation avec honnêteté et sincérité.

Le CST a déclaré que le défunt Prince Khalifa avait contribué à consolider les relations historiques et fraternelles entre le Soudan et le Royaume frère de Bahreïn, faisant allusion à ses positions soutenant le Soudan devant tous les forums régionaux et internationaux.