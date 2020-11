Cote d'Ivoire: Cohésion sociale et développement - Alassane Ouattara renvoie les ministres sur le terrain pour exhorter à l'apaisement

Le Président Alassane Ouattara a demandé aux membres du gouvernement d'aller, à nouveau, sur le terrain pour exhorter les populations à l'apaisement et à la retenue, afin de préserver la paix et la cohésion sociale.

C'était le mercredi 11 novembre 2020, à Abidjan à l'occasion du premier Conseil des ministres après la présidentielle 2020.

« La période électorale a malheureusement été émaillée d'actes de violences dans certaines localités suite au mot d'ordre de boycott actif lancé par des partis politiques de l'opposition. Je vous demande d'être à nouveau sur le terrain, mesdames et messieurs les ministres, pour amener les populations à l'apaisement et à la retenue, en vue de préserver la paix et la cohésion sociale si chèrement acquises », a dit le Président de la République.

Le Président Alassane Ouattara s'est réjoui de la confiance renouvelée de ses concitoyens à qui, il a réitéré ses sincères remerciements.

Il a réaffirmé sa détermination à poursuivre les actions de développement et d'amélioration des conditions de vie des populations et à accélérer la transformation économique et sociale du pays pour une croissance encore plus inclusive.

Au cours de ce Conseil, le Premier Ministre Hamed Bakayoko, a, au nom des ministres, félicité le Chef de l'Etat pour sa brillante élection.

Il a rappelé certains acquis du bilan du Président Ouattara. Entre autres, l'opérationnalisation de la Couverture Maladie Universelle (CMU), l'augmentation du taux de couverture d'électricité en milieu rural de 33% en 2011 à 80% en 2020, et un meilleur accès des populations à l'eau potable.