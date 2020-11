Sénégal: Structuration du projet, acces au foncier, disponibilite de financement, pilotage des ressources humaines... - Les verrous des pôles de croissance agricole

Les dix-sept (17) réformes phares du Plan Sénégal Emergent (Pse) doivent être engagées rapidement pour permettre aux trois agropoles intégrées (Sud, Centre, Nord) de jouer pleinement leur rôle en termes de développement agro-industriel. Ceci aux fins de résorber la question de l'emploi et de renforcer la valeur ajoutée des produits agricoles. C'est ce qui ressort d'un atelier de mise à niveau sur la Structuration du projet agropole Centre tenu hier, mercredi, à Dakar, à l'attention des journalistes économiques.

De l'idée de projet à son opérationnalisation, en passant par sa structuration, il nécessite un temps, des ressources foncières, financières et humaines. Le Sénégal a initié, dans le cadre de sa politique d'emploi et de lutte contre l'émigration clandestine, de concert avec son partenaire au développement l'Union européenne (Ue), la création de trois agropoles intégrées (Sud, Centre, Nord) aux fins de renforcer la valeur ajoutée des produits agricoles et réduire la dépendance aux importations de produits agro-alimentaires.

Toutefois, ces pôles de transformation agro-alimentaire, avec des vocations définies autour des filières de l'agriculture et de l'élevage, combinant des infrastructures et des services partagés et un cadre incitatif attractif et simplifié, restent confrontés à un accès au foncier et au financement requis pour éclore. «Le dispositif de communication est fonctionnel, permettant ainsi de remonter directement les problèmes au président de la République pour qu'il prenne des décisions en Conseil des ministres», a dit, hier mercredi, à Dakar, Fama Diop, coordonnatrice de la cellule PMO, IT & Base de connaissances au Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent (PSE), lors d'un atelier de mise à niveau sur la Structuration du projet agropole Centre. Et donc, ajoutera-t-elle, «aujourd'hui, l'essentiel des problèmes est lié au foncier et au financement. D'où la nécessité de prioriser les réformes foncières, mais également régler la question de la mobilisation des financements nécessaires à la mise en œuvre des pôles».

Au registre de la structuration du projet, beaucoup de difficultés sont notées, fait remarquer le coordinateur du pôle structuration du Bureau Opérationnel de Suivi du Plan PSE. «Certes, nous avons fait du benchmarking en Malaisie qui est un leader en la matière, mais la structuration des trois agropoles intégrées au Sud, au Centre et au Nord n'est pas chose facile, du fait que les différentes zones d'intervention ne sont pas identiques. D'où un certain retard noté dans la structuration du pôle Centre qui sera lancé le 16 du mois». Il poursuit: «le secteur privé est invité à s'y investir pour se densifier et ainsi participer activement à la création d'emplois et, par ricochet, à la croissance de l'économie nationale... »

A ces difficultés, viennent se greffer, selon le directeur général du Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS/PSE), Ousseynou Kane, «les changements constants notés au niveau des responsables ou chefs de projets ou structures bien au fait des rouages, constitutifs des nombreuses pertes de temps.

Par conséquent, dans une dynamique constructive et pragmatique il serait bon de revoir tout cela». Sous ce rapport, il a émis le souhait de voir un meilleur pilotage des ressources humaines pour être en phase avec le fast tract prôné par le président Macky Sall.