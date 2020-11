Sénégal: Matam/Réunion publique d'informations -L'assurance agricole et la médiation des assurances au service des acteurs en débat

L'Observatoire de la qualité des services financiers, en partenariat avec la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Matam, a organisé, hier mercredi, une réunion publique d'informations dédiée à l'assurance agricole et à la médiation des assurances au service des acteurs. Pour le médiateur financier de l'Assurance, Amadou Kane Diallo, l'assurance de l'Agriculture n'est pas bien ancrée dans la zone, alors que son principe porte sur la mobilisation de fonds pour permettre la résilience des populations...

Deux mois seulement après sa nomination à ce poste, le médiateur financier en charge des Assurances, Amadou Kane Diallo, multiplie les rencontres avec les acteurs de l'Agriculture autour de séances d'informations et de partage sur l'importance et le bénéfice qu'ils peuvent tirer de l'assurance. Aux acteurs, il s'est d'abord agi de monter les différents dispositifs de la médiation, avant de procéder à une vulgarisation des produits d'assurance.

Après Saint-Louis, Richard-Toll et Ndioum, c'est en effet la région de Matam qui vient d'abriter une rencontre de partage spécifiée sur la question. Ce conclave, qui était présidée par le préfet du département de Matam, a permis au médiateur financier en charge des Assurances, accompagné de plusieurs responsables du secteur des assurances, du Directeur général de la Compagnie Nationale d'Assurance Agricole du Sénégal (CNAAS) et de son Président de Conseil d'Administration (PCA), de dérouler une campagne de sensibilisation et d'orientation à l'endroit des éleveurs, des agriculteurs et des pécheurs sur l'assurance agricole, dans le but de les conscientiser sur la sécurisation de leur domaine d'activité.

Pour le médiateur, «l'assurance de l'Agriculture n'est pas bien ancrée dans la zone, alors que son principe porte sur la mobilisation de fonds pour permettre la résilience des populations et, par delà cette résilience, le financement de l'économie du pays». Les assurances agricoles, a son avis, sont des instruments financiers qui confèrent un caractère durable au travail des agriculteurs, en ce sens qu'elles jouent «un rôle important dans le développement du secteur agricole, en stabilisant les revenus face aux pertes de production et en assurant la continuité de l'exploitation». Les discussions qui ont porté sur une analyse des besoins d'assurance agricole, ont permis aussi d'échanger sur le niveau et les mécanismes de sa couverture.

A cet égard, certains intervenants ont souhaité une meilleure inclusion assurancielle, en proposant des offres qui n'existaient pas au niveau de la Compagnie Nationale d'Assurance Agricole du Sénégal (CNAAS). Notamment, l'enrôlement des produits comme l'aquaculture, la pisciculture et une variante des offres de l'assurance, notamment à l'endroit des Sociétés d'Intensification Agricoles (SIPA)...

Pour un meilleur impact des produits de l'assurance agricole sur les bénéficiaires, les agriculteurs ont fortement plaidé pour «la rapidité des paiements qui aident à protéger l'activité et les revenus des agriculteurs vulnérables».