Sénégal: Covid-19 - Bilandu mercredi 11novembre 2020 - 15 nouveaux cas et plus que 22 patients sous traitement

Le Sénégal a enregistré hier, mercredi 11 novembre, 15 nouvelles contaminations liées à la Covid-19 sur 738 tests réalisés, soit un taux de positivité de 2,03%.

Il s'agit, selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action Sociale de « 3 cas contact, aucun cas importé et 12 cas issus de la transmission communautaire répartis entre : Maristes 2, Bambey 1, Cité-Sipres 1, Kaolack 1, Ouakam 1, Ouest-Foire 1, Parcelles-Assainies 1, Rufisque 1, Scat-Urbam 1, Touba 1 et Yoff 1 ».

En outre, la même source annonce que « 20 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris ».

Toutefois, « 1 cas grave est pris en charge dans les services de réanimation et aucun décès n'a été enregistré ce mardi 10 novembre 2020 », a annoncé le ministère de la Santé et de l'Action Sociale. Au total, 15735 cas ont déclarés positifs dont 15386 guéris, 326 décédés et 22 sous traitement.