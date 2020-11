Cote d'Ivoire: Taekwondo / Avant sa prochaine inauguration officielle - Moussa Sanogo visite le centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara

Le Ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo était le vendredi 6 novembre 2020 sur le site du Centre Sportif, Culturel et des TIC Ivoiro-Coréen Alassane Ouattara (CSCTICAO).

Il s'agissait pour le ministre de constater le niveau d'achèvement des travaux. Cette visite lui a permis de constater que les travaux sont bien achevés à 99%. Moussa Sanogo a pu mesurer les besoins devant permettre de rendre totalement opérationnelle l'infrastructure, avant sa prochaine inauguration officielle. Cette visite guidée a donc permis au Président de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo, Bamba Cheick Daniel, par ailleurs Directeur du Projet, de présenter dans un premier temps à son hôte, le gymnase omnisports principalement dédié au Taekwondo, puis aux autres sports de main, d'une capacité d'accueil de 1 200 places, l'espace de convivialité pour la restauration des spectateurs et le brassage culturel entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée, et la salle de conférence de 200 places bénéficiant d'un éclairage naturel. La visite s'est poursuivie par la présentation de la bibliothèque, ensuite la salle pour la formation en Techniques de l'Information et de la Communication (TIC) et les bureaux de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo (FITKD). C'est par la projection du film institutionnel retraçant l'histoire du Centre Sportif, Culturel et des TIC Ivoiro-Coréen Alassane OUATTARA, que la visite d'une trentaine de minutes, a pris fin.

Le Ministre Moussa Sanogo a exprimé sa joie d'avoir effectué cette visite avant l'inauguration du CSCTICAO et sa grande fierté devant l'œuvre multidimensionnelle accomplie, qui servira grandement les générations actuelles et futures. Il a remercié tous les acteurs et salué les efforts conjugués, qui auront donné à la Côte d'Ivoire, une telle infrastructure.

Le Centre Sportif, Culturel et des TIC Ivoiro-Coréen Alassane OUATTARA, est construit sur une superficie de 8.824 m² et financé à plus de 6 milliards de FCFA par le Gouvernement Coréen à travers l'Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA). Le CSCTICAO qui dispose de deux principales composantes, le compartiment sportif avec le gymnase omnisports et le compartiment administratif, culturel et des TIC, est situé sur un site de premier choix au centre d'Abidjan, entre le Plateau et Adjamé 220 Logements, au bord du Boulevard Mitterrand.