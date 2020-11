Sénégal: Forum de Paris sur la paix - Macky Sall, porte-voix d'une nouvelle dynamique africaine

Le Président de la République, Macky Sall, est arrivé à Paris, hier en fin d'après-midi, pour une visite de travail de deux jours à la tête d'une délégation réduite comprenant les ministres des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Me Aïssata Tall Sall, ainsi que de l'Économie et de la Coopération internationale, Amadou Hott. Le Chef de l'État s'est fait le porte-voix d'une nouvelle dynamique africaine.

Paris (France) -Sur invitation de son homologue français, Emmanuel Macron, le Président Macky Sall prendra part, aujourd'hui, à l'Élysée, à la réunion de haut niveau du Forum de Paris sur la paix. Fort d'un leadership international reconnu par ses pairs, Macky Sall participera à cette rencontre d'envergure aux côtés d'éminentes autres personnalités du monde, avec notamment le Président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Au cours d'un panel qui aura comme modérateur le Président Emmanuel Macron, l'intervention du Président Macky Sall est attendue sur la redéfinition d'un nouvel ordre mondial grâce à une dynamique de partenariat révisé dans laquelle l'Afrique prendrait pleinement sa place comme un centre de solution aux grands défis mondiaux. La gestion de la pandémie de la Covid-19 par le continent est un exemple patent de la maturité africaine.

Dans cette rencontre au sommet, participeront également la Chancelière allemande Angela Merkel, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission de l'Union européenne, Charles Michel, président du Conseil européen, et Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international. Initié en 2018, le Forum de Paris sur la paix est un cadre de dialogue sur des questions d'intérêt majeur touchant à la gouvernance mondiale et au multilatéralisme. Cette 3e édition portera sur des sujets liés à la santé, l'environnement, l'inclusion, le commerce, le numérique et l'éducation.

En marge du Forum de Paris, le Président Macky Sall assistera également à la Réunion des Banques publiques de développement, préparatoire du Sommet de Paris de 2021 sur le financement des économies africaines. Quelques heures après son arrivée, hier, à Paris, le Président de la République a eu un dîner privé avec le Président du Conseil européen, Charles Michel.