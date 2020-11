Sénégal: Rentrée des classes - 2975 nouveaux enseignants recrutés

Le ministère de l'Education nationale a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer une bonne rentrée des classes aux 4 millions d'élèves et 97 000 enseignants attendus cette année, affirme Mouhamadou Moustapha Diagne, directeur de la Formation et de la Communication dudit département. Celui-ci annonce aussi le recrutement de 2.975 nouveaux enseignants cette année pour pallier le déficit.

Prévue aujourd'hui, jeudi 12 novembre, la rentrée scolaire dans l'élémentaire et le moyen-secondaire pourrait se dérouler sans heurts majeurs. Selon le directeur de la Formation et de la Communication du ministère de l'Education nationale, Mouhamadou Moustapha Diagne, l'Etat a pris toutes les dispositions nécessaires pour que le concept de «Ubi tey, jang tey» soit une réalité un peu partout dans les académies du pays où environ 4 millions d'élèves et 97 000 enseignants sont attendus. Dans un entretien, celui-ci reprécise que le nouveau protocole sanitaire, établi de concert avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour cette rentrée, sera observé et appliqué de manière dynamique en fonction de l'évolution de la pandémie de Covid-19 et des réalités dans chaque circonscription académique.

«C'est un protocole qui n'est pas figé. Il est dynamique et prendra en compte la baisse sensible des cas notée dans l'évolution de la pandémie aujourd'hui. La distanciation physique n'est plus observée dans les transports que prennent les élèves», indique-t-il.

«Il sera impossible de respecter le dispositif appliqué lors de la reprise du 25 juin, car cette fois, il s'agit de 4 millions d'élèves et non de 551 000», précise M. Diagne. «Dans les classes, si on peut s'asseoir à deux par table, c'est très bien, sinon, on est obligé de mettre les élèves à trois. Il faut regarder la réalité en face», ajoute M. Diagne. Cependant, d'après lui, le port du masque ainsi que le lavage régulier des mains seront de rigueur dans tous les établissements scolaires. «Les classes seront aérées et le ministère invite les comités de veille et d'alerte ainsi que les chefs d'établissements à veiller particulièrement sur ces mesures », soutient-il.

Atténuer le déficit d'enseignants

Evoquant le déficit d'enseignants décrié un peu partout dans les académies du pays, le directeur de la Formation et de la Communication du ministère de l'Education nationale rappelle que l'Etat est en train de prendre des mesures pour y remédier. Mouhamadou Moustapha Diagne annonce le recrutement de 2.975 enseignants dont 1.975 dans l'élémentaire et 1.000 dans le moyen-secondaire durant cette année scolaire. Ceux-ci sont les sortants des centres régionaux de formation de personnels enseignants et des écoles de formation. Pour l'élémentaire, les nouveaux enseignants sont même attendus dès cette semaine, indique M. Diagne. Il estime que ces mesures prises par l'Etat contribueront à atténuer le déficit d'enseignants constaté dans le système.