Afrique: 8ème AfricaCom 2020 AWARDS - Aminata Kane Ndiaye remporte le "Prix du meilleur DG"

Le Groupe Sonatel peut exulter ! Le CEO de sa filiale Orange Sierra Léone, Mme Aminata Kane Ndiaye remporte le Prix du meilleur PDG en Afrique de la prestigieuse initiative AfricaCom 2020 Awards. Une consécration qui est le fruit d'un parcours riche en réalisations mais aussi en enseignement et surtout l'expérience consolidée dans un groupe leader dans le secteur des télécommunications en Afrique.

Patronne de la filiale Orange Sierra Léone, Mme Aminata Kane Ndiaye est désigné meilleur PDG en Afrique par la prestigieuse initiative AfricaCom Awards qui consacre annuellement les entreprises africaines les plus performantes ainsi que leur type de management.

Diplômée d'HEC Paris et titulaire d'un MBA au MIT, elle incarne bien le leadership féminin dont l'Afrique a besoin pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) et l'Agenda « L'Afrique que nous voulons » de l'Union Africaine (Ua). D'ailleurs, elle était l'unique femme sur la liste des lauréats de cette année.

Cette distinction confirme le travail jusque-là abattu par une dame qui a énormément contribué au rayonnement du Groupe Sonatel à travers les différents postes occupés.

Pour certains observateurs, cette consécration de Mme Ndiaye au AfricaCom Awards est une victoire pour le cercle des femmes managers et chefs d'entreprise qui réclament leur place dans le processus de développement de l'Afrique.

Ils insistent sur le fait que cette initiative distingue les dirigeants, entreprises et investisseurs dont la stratégie et les performances ont le plus contribué à la dynamique de croissance de l'Afrique sur l'année écoulée à travers cinq prix, allant du "CEO of the year" au " Disrupter of the year".

Les solides performances opérationnelles du Groupe Sonatel en est une parfaite illustration. Le chiffre d'affaires 2019 est de 1086,6 milliards de F Cfa, en hausse de 6,3% (+64,6 milliards) par rapport à 2018.

Une embelli et de bons résultats financiers portés en partie par la reprise de la croissance du parc mobile au niveau de certains compartiments, combinés à la bonne dynamique de recrutements dans des filiales comme en Sierra Léone.

Ainsi, lancée en 2016, Orange Sierra Léone ne cesse de jouer sa partition dans l'essor du Groupe Sonatel. Une dynamique qui s'est confirmée sous la direction Aminata Kane qui a apporté sa touche personnelle dans l'atteinte des résultats visés.

Grace à son riche parcours, cette ancienne consultante en stratégie chez McKinsey & Company en France, est souvent invitée sur des plateaux de haute facture à l'image de l'Assemblée Annuelle des Nations Unies, le sélectif Forum de Davos, entre autres, pour partager son expérience mais surtout inspirer les jeunes africains.

Il faut rappeler que durant son séjour en France, Aminata Kane était à l'origine de stratégies et opérations pour des fournisseurs de télécommunications et de technologie, des banques et des fabricants de biens de consommation en Europe et en Afrique de l'Ouest.

A son actif s'ajoute ses réalisations à Orange Money au Sénégal, où elle était Directrice Marketing.

Un background riche qui confère à Mme Ndiaye les atours d'un manager taille XXL, en mesure de faire face aux défis actuels du monde de l'entreprise.