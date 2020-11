Madagascar: PNUD - Revue annuelle des projets ce jour

L'atelier de revue annuelle 2020 et de planification 2021 des projets appuyés par le PNUD commence ce jour et se tiendra jusqu'à demain 13 novembre au Novotel Ivandry.

Selon les organisateurs, cet atelier sera l'occasion de faire le bilan de la mise en œuvre des programmes appuyés par le PNUD à Madagascar en mettant l'accent sur les résultats stratégiques, de définir les grandes lignes d'activités pour le premier semestre 2021 et d'échanger sur les priorités pour le prochain cycle de coopération de juillet 2021 - décembre 2023. Les réalisations, des projets et programmes soutenus par le PNUD, seront donc présentées, afin de pouvoir capitaliser les expériences et les acquis du partenariat des institutions publiques, des ministères sectoriels et de la société civile avec le PNUD et serviront d'orientation pour la transition vers le nouveau cycle du programme d'appui du PNUD à partir de juillet 2020.

Parmi les participants à l'atelier figurent les représentants des institutions publiques et ministères partenaires, les représentants de secteur privé et de la société civile bénéficiaires, ainsi que les points focaux des projets et programmes du PNUD.