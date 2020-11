Madagascar: Tennis - Le Grand Open Canal+ pour la reprise de la saison

Il s'agira de la première grande compétition post-confinement pour les tennismen.

Pour le plus grand bonheur des fans de tennis, qui sont restés les bras croisés durant la longue pause du confinement, le club de l'Amicale Culturelle et Sportive d'Ambohidahy (ACSA) et son comité de direction organisent un tournoi dénommé « Grand Open Canal Plus 2020 », qui se déroulera les 28 et 29 novembre, les 5 et 6 décembre ainsi que les 12 et 13 décembre prochains sur les courts de l'ACSA. La compétition sera placée sous l'égide de la Fédération malgache de tennis (FMT).

Les inscriptions sont ouvertes à tous les joueurs licenciés de toutes les ligues régionales existantes à Madagascar affiliées à la Fédération, jusqu'au vendredi 20 novembre au bureau de la gérance à Ambohidahy. Les moins de dix ans ne sont pas autorisés à participer. Pour être plus précis, ce tournoi sera réservé aux joueurs âgés de plus de 11 ans pour cette saison 2020, 1re série, 2e série, 3e et 4e séries hommes et dames. L'organisateur tient à préciser qu'il n'y aura aucune prise en charge des joueurs des ligues régionales pour la participation à ce grand open. Les inscriptions sont fixées à 20.000 ariary, tandis qu'elles seront à 15.000 ariary pour les entraîneurs et les sparrings des clubs.

Le Grand Open Canal Plus 2020 se jouera en individuel avec tableau progressif et se déroulera en élimination directe. Il y aura cependant des finales dans les catégories 4e, 3e, 2e et 1re séries hommes et dames. Les vainqueurs de ce tournoi recevront la somme de 400.000 ariary contre 200.000 pour les finalistes de la 1re série, et 150.000 ariary pour les champions des 4e, 3e et 2e séries selon encore les organisateurs. En effet, une somme de 3 780.000 ariary sera à partager entre les meilleurs de ce grand open.