Madagascar: Réinsertion professionnelle - Des formations pour les adhérents vulnérables de la CNaPS

Les avantages à accorder aux adhérents frappés par la pandémie de Covid-19 sont au centre des conventions signées, hier, entre la CNaPS et ses partenaires du monde de la formation professionnelle.

Le Centre National de l'Artisanat Malagasy (CENAM), la Chambre de Commerce et de l'Industrie France Madagascar (CCIFM), le Centre de Développement d'Andohatapenaka (CDA) et la Maison du Petit Elevage (MPE). Tels sont les partenaires de la CNaPS dont le principal objectif est d'assister les adhérents se trouvant dans une situation de vulnérabilité, et de les aider dans leur réinsertion professionnelle, à travers des formations.

Plans d'action

Les formations seront prises en charge par la CNaPS et les chômeurs voulant prendre part à la formation devront juste s'y inscrire. Concrètement, la mise en œuvre de cet accord cadre implique des plans d'actions communs qui concernent notamment l'identification et la sensibilisation des personnes à assister, et à promouvoir des activités génératrices de revenu à leur endroit; la formation technique suivant les besoins exprimés; la formation des formateurs si nécessaire; et enfin l'appui à la promotion commerciale notamment la recherche de débouchés pour leurs produits. Ainsi, ceux qui ont perdu leur emploi entre mars et octobre pourront bénéficier de ces formations et pourront ainsi éventuellement exercer des activités génératrices de revenus en attendant leur réembauchage.

Vulnérables

Le programme est ouvert aux affiliés vulnérables de la CNaPS, notamment pour les individus âgés de 21 ans et plus, vivant dans une situation de vulnérabilité financière, appréciés par les travailleurs sociaux du Centre d'Écoute et d'Orientation de la CNaPS, et ayant déposé, auprès de la Caisse, un dossier de demande d'appui à la formation professionnelle, avec les pièces justificatives requises (Carte CNaPS, CIN) afin d'en avoir droit. Pour s'engager, la CNaPS assurera le local pour les formations, payera tous les matériels nécessaires ainsi que les frais de formation de cette année, et dotera les apprenants de gels désinfectants et masques pour éviter toute contamination au coronavirus.