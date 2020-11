Sénégal: Match par temps de Covid-19 - Tristounet, comme un huis clos...

Thiès : Deux heures trente avant le coup d'envoi du match Sénégal - Guinée-Bissau. Les environs du stade Lat-Dior de Thiès sont d'un calme déroutant. Bien loin de la traditionnelle atmosphère festive et passionnée, lorsque les «Lions» étaient de sortie sur les lieux. Faute de clients, quelques vendeurs de gadgets aux couleurs nationales tuent le temps à l'ombre des arbres.

Une heure plus tard, l'ambiance a à peine évolué. Un peu plus de mouvements, mais absolument rien de comparable à la folie habituelle. Quelques rares «privilégiés», badgés comme il est requis, s'activent sans empressement ni pression à accéder dans l'enceinte. Il n'a jamais été aussi aisé d'entrer dans les lieux. Pas de file indienne et donc point de bousculades. Même les membres des forces de l'ordre chargés de la police des lieux sont débonnaires et d'un accès plus facile que jamais. Les effets du huis clos décrété par la Caf pour cause de Covid-19 se font déjà sentir.

Quelque cinquante minutes avant le coup d'envoi, lorsque les «Lions» sortent du tunnel et prennent possession de la pelouse du stade Lat-Dior pour leur échauffement, il n'y a pas la bronca qui les salue d'ordinaire. Pas même lorsque le speaker a donné les noms des joueurs et prononcé celui de Sadio Mané, le dernier Ballon d'Or africain qui revenait, officiellement, au pays pour la première fois depuis son sacre. En d'autres temps, il aurait battu tout le monde à l'applaudimètre. Cette fois, c'est le calme plat. Normal ! Puisque pas un spectateur n'est présent dans les gradins. Même la traditionnelle bonne humeur en tribune de presse - aménagée sur tout un pan de la tribune couverte - a pris un coup de la distanciation sociale ou physique.

À 15h50, 10 minutes avant le coup d'envoi, quelques membres (certainement influents) du 12ème Gaïndé, habillés aux couleurs nationales, font leur apparition. D'ordinaire, ils sont postés en tribune découverte. Là, ils sont à l'ombre et ont même droit à des sièges rembourrées.

Le match ? Pas grand-chose pour chauffer le public. Morne comme quand les «Lions» se heurtent à un bloc bas. Plutôt des sueurs froides, surtout lorsque ce diable de Piquete se met en selle. Sur coup franc d'abord ensuite (30ème mn) lorsqu'il se joue de la défense sénégalaise (32ème mn). Heureusement sans conséquence pour les «Lions». Puis, sans que rien le laisse vraiment présager, penalty pour le Sénégal (42ème mn). Sadio prend ses responsabilités. Mais personne n'a oublié sa mauvaise fortune sur l'exercice lors de la dernière Can en Égypte avec 2 penalties ratés sur 3. Alors les «Lionceaux» cadets, venus supporter leurs grands-frères, se mettent à donner de la voix et à taper dans les mains. Sadio Mané frappe en force et marque. Ouf ! Enfin une bonne raison d'applaudir...

Même tempo après la pause. Et une première frappe cadrée dans le jeu, à la 60ème mn signée Pape Alioune Ndiaye ! Il était temps ! Surtout que 13 mn plus tard, Mané décale Opa Nguette qui venait d'entrer pour un plat du pied imparable pour Jonas Mendes, le portier et capitaine bissau-guinéen. L'essentiel est fait. Les «Lions» sont libérés et arrivent même à aligner plusieurs passes. Les «Djurtus» tentent de sauver l'honneur. Mais Edouard Mendy s'interpose d'une belle claquette suite à un corner repris de la tête. Une dernière salve (très nourrie, celle-ci) accueille la prouesse technique du portier de Chelsea.

Fin de match et succès sénégalais. Loin des yeux du public. Devant la grille centrale du stade Lat-Dior, plusieurs dizaines de jeunes supporters, qui n'avaient pu accéder à l'intérieur, attendent la sortie de leurs joueurs pour communier avec eux. Enfin, autant qu'il est possible de le faire par temps de Covid-19...