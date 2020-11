Ile Maurice: Il fait cavalier seul - Le candidat indépendant Sanjay Peeroo veut «pimenter» Souillac

C'est sous le symbole d'un piment et à travers le slogan «pimente to vilaz», que Sanjay Peeroo (photo) veut conquérir l'électorat de Souillac. Sa candidature pour les villageoises du 22 novembre est motivée par l'amour qu'il porte avant tout à son village. Selon lui, ce sont les nombreux lotissements qui ont été à l'origine de la transformation de Souillac, ces dernières années.

«Qu'on soit natif de Souillac ou Souillaquois d'adoption, nous sommes tous attachés à notre village.» Le candidat voit déjà grand. Tellement grand que son souhait est de faire de Souillac «la noble capitale de la Savanne, le reflet de toute l'authenticité mauricienne, donner le caractère d'un village socio-économique dynamique en offrant à ses habitants un cadre de vie agréable». Et d'ajouter : «Bien vivre dans son quartier est important, travailler pour son quartier est valorisant.»

Dans sa volonté d'ériger Souillac au rang d'un village propre et attrayant, Sanjay Peeroo a décidé de faire bouger les choses. En effet, le candidat indépendant a déjà élaboré une liste de 30 projets pour Souillac : entre autres, l'édification d'un village culturel «que nous construirons ensemble» dit-il, s'appuyant sur la solidarité, le partage et la proximité des habitants. Ce dernier est conscient que la réalisation d'un tel projet nécessite le dynamisme et la confiance de tout un chacun.

Ainsi, pour commémorer la naissance du poète Robert Edward Hart en août, il compte organiser «La Fet Poezi» au musée de la NEF. Un événement destiné aux enfants, qui regroupera des activités créatives autour de la poésie, de l'histoire, de la peinture, du collage et du slam. Il veut également mettre en place un festival annuel de la photographie avec comme premier thème, «Souillac Lontan» et «Souillac zordi en image». Sanjay Peeroo pense que beaucoup de jeunes possèdent des talents musicaux, vocaux et artistiques, convaincu que se dévoiler sur scène sera un tremplin pour eux. Au mois de juin pour les célébrations de la fête de la musique, il veut privilégier la culture «péi séga» et Bhojpuri notamment. D'autre part, faire de Souillac un village «jazzy» à travers l'organisation d'un festival de jazz annuel, de portée nationale, est également l'un de ses objectifs.

Pour dynamiser l'activité économique du village, il souhaite organiser un marché de nuit, au jardin Telfair, de 16 heures à 22 heures, car affirme-t-il, beaucoup d'habitants de la région ont un savoir-faire, que ce soit dans la fabrication de produits artisanaux ou pour la préparation de petits plats. «Ce sera un formidable marché pour toutes les personnes désirant vendre leurs produits.»

Autre projet ? Instaurer un lieu de mémoire collective tel que le lavoir, situé à l'arrière de la station de police, la gare, etc., pour «enn sware zistwar lontan, kot nou bann gran dimoune pou rakonte nou couma la vie dan vilaz tiété lontan». L'aménagement d'un centre sportif style MUGA est également au programme. «L'État tarde trop pour lancer ce type de projet. Le conseil de village a pour devoir de trouver d'autres alternatives.» Des activités sportives et d'initiations à de nombreuses disciplines sont également à l'agenda.

Le transport public est difficile à Souillac. Sanjay Peeroo propose une extension de la ligne de bus jusqu'à Terracine, Brise-de-Mer et cité Gris-Gris. «J'ai vu une habitante de Souillac enceinte contrainte de parcourir 2 km à pied pour se rendre à un arrêt d'autobus. Nous ferons pression pour que cette exigence se réalise avant janvier 2021.»

114 rues existent à Souillac, et le candidat veut les rebaptiser en leur attribuant les noms d'habitants disparus et qui ont fait honneur au village, artistes, enseignants, sportifs ou religieux.

Et finalement, s'il est élu, le candidat promet de la transparence envers les villageois. «Je m'engage à régulièrement vous transmettre les actions qui sont menées en live, à travers les réseaux sociaux. Ainsi, vous serez informés de ce que je fais au Conseil.»