Ile Maurice: Services - Le village du Morne aura enfin l'eau courante, mais grâce au secteur privé

Les habitants des zones défavorisées du Morne attendaient depuis plus de dix ans que l'eau vienne jusqu'à eux sans qu'ils aient besoin d'aller la chercher.

Ils seront au bout de leurs peines, grâce surtout à un don de Rs 17 millions de la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). Dans le cadre de son programme CSR, elle a transmis cette somme au Lions Club de Quatre-Bornes, qui s'en est vite occupé.

Certes, depuis le début des travaux en mai 2018, il y a eu des retards dus aux pluies torrentielles de 2019 et surtout du Covid-19. Cependant, 100 % du réseau de distribution est déjà en place pour connecter le village du Morne à l'estuaire de la rivière de Baie-du-Cap, de même que les travaux électriques et mécaniques. Des deux stations de pompage, celle de Macondé sera achevée à la fin du mois. La CWA a aussi apporté son soutien avec un financement à hauteur de Rs 15 millions pour l'installation des conduites d'eau et de la station de traitement.

Yoni Auguste du Collectif Village Morne se dit très satisfait de ce projet, qui change un peu des autres programmes CSR. «Nous attendions depuis plus de dix ans qu'un tel projet soit réalisé.» Un autre habitant dit espérer que «l'on ne verra pas des ministres venir koup riban quand le projet sera achevé à 100 % alors qu'ils n'ont rien fait pour nous pendant tout ce temps».

La HSBC finance déjà d'autres projets en faveur des démunis à travers l'ONG Mouvement pour l'autosuffisance alimentaire. Au moins 70 familles ont bénéficié de semences de légumes bio, de poulets, canards et lapins pour l'élevage ainsi que les formations et outils nécessaires. «Quand nous avons à boire et à manger, nous autres pauvres villageois n'avons pas besoin d'autre chose», philosophera une habitante du Morne.