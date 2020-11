Ile Maurice: Roche-Terre - L'ingérence politique dénoncée

Si certains villageois ont voulu mettre des équipes apolitiques pour gérer leur village, ils commencent à être agacés par l'ingérence des politiciens. C'est le cas du village de Roche-Terre, situé entre Goodlands et Grand-Gaube. Le Parti Socialiste de ce village se plaint des politiciens qui protègent certaines équipes.

Somduth Fullee, conseiller de district sortant, soutient que durant les cinq dernières années, l'équipe dirigeante de Roche-Terre a toujours travaillé de concert avec l'ancien ministre Ashit Gungah et les députés Sudesh Rughoobur et Sangeet Fowdar, les trois anciens élus de la circonscription de Grand-Baie- Poudre-d'Or. Grâce à eux, il y a eu plusieurs réalisations dans le village. Notamment l'aménagement d'un coin de lecture avec des ordinateurs, l'allocation d'au moins 200 chaises et une demi-douzaine de prélarts au village council, sans oublier les nombreuses activités organisées dans le village. De plus, deux structures en aluminium sont mises à la disposition des habitants pour le transport des défunts.

Contrairement aux villages où les enfants sont invités dans un lieu pour recevoir des présents, les conseillers vont eux de maison en maison pour distribuer des jouets, du jus et des gâteaux chaque année.

Or déplore-t-il, les deux parlementaires du village n'ont pas aidé à faire grand-chose pour le village durant leur mandat de la première année. «Certes avec la pandémie on comprend que plusieurs activités n'ont pu être organisées, mais une fois que les élections ont été annoncées, voilà qu'un député tente de semer la division et parraine une équipe».

Somduth Fullee lance un appel aux politiciens de laisser les habitants faire leur choix en toute liberté. «On sait que les conseillers ont besoin d'eux pour réaliser des projets, mais ce sont les habitants qui connaissent mieux leur village.»

Néanmoins, le conseiller de district sortant estime que son équipe et lui disposent d'un bilan flatteur pour bénéficier du soutien des habitants.

Une des candidates, Revathi Verapen-Chinpiel habite Roche-Terre depuis cinq ans. Son père Armoogum Veerapen a été président du village de Grand-Baie pendant six ans soit au début des années 90. «Ainsi je veux suivre les traces de mon père car les Veerapen ont le sang socialiste dans les veines». Son beau-père, Yogidassen Chinpiel était aussi très connu à Roche-Terre, étant un mentor de Lalit.