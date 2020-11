Ile Maurice: Common man party de d'Epinay - Une partie de leurs allocations consacrées à des œuvres sociales

Si les membres de l'équipe de Common Man Party de D'Epinay sont élus le 22 novembre, ils consacreront une partie de leurs allocations à des œuvres sociales. C'est ce que nous ont appris Ajay Oogur et Dayanand Seetaloa, deux candidats appartenant à ce groupe.

Cette nouvelle équipe, qui prône une nouvelle vision pour le village de D'Epinay, fera part du pourcentage qui sera mis à la disposition des habitants. «Souvent quand nous avons à organiser une activité, nous devons attendre de l'argent du conseil de district. Avec ce fonds nous pourrons décider de la date à laquelle nous organiserons une manifestation sans avoir à nous fier au conseil de district.»

Le village de D'Epinay compte deux localités particulières, Ilôt et Mon-Goût. «Nous avons aligné des candidats de trois localités parce qu'ils connaissent mieux que quiconque les problèmes de leur quartier», souligne Ajay Oogur.

Un des plus gros problèmes de D'Epinay est la sécurité routière. «Au fil des années, le flot des véhicules qui provient de l'est pour se rendre à Terre-Rouge et Port-Louis ne cesse d'augmenter. De ce fait, les habitants craignent les risques d'accident. Raison pour laquelle, nous réclamerons l'installation de ralentisseurs, des feux de signalisation également à la croisée des chemins à côté du Restaurant Loulou», fait ressortir Dayanand Seetaloa, un ancien policier qui connaît bien les problèmes de sécurité.

Concernant les projets à réaliser, l'équipe de Common Man Party envisage l'aménagement d'une bibliothèque publique, et surtout l'organisation de cours de formation concernant l'utilisation de WhatsApp, Messenger et autres réseaux sociaux pour les personnes du troisième âge. Ce qui les aidera à communiquer avec leurs proches et les autres habitants du village. D'où le choix d'un laptop comme symbole pour représenter leur groupe.

La construction d'un gymnase, l'aménagement d'un jardin public, l'organisation chaque année d'une quinzaine civique, l'organisation de plus d'activités sportives, de débats, de quizz mais également des concours de dissertation pour les habitants sont parmi les autres projets.