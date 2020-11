Zimbabwe/Algérie: Football - Djerad visite les "Verts" à la veille de leur rencontre avec le Zimbabwe

Alger — Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad a effectué, mercredi, une visite aux éléments de la sélection nationale de football au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger), siège de leur stage, en vue de les encourager à la veille de leur rencontre (aller) contre l'équipe zimbabwéenne pour le compte des 3ème et 4ème journées des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 prévue au Cameroun.

Le Premier ministre qui était accompagné du Conseiller du Président de la République, Abdelhafid Allahoum et du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a été accueilli par le président de la Fédération algérienne de Football (FAF), Kheïreddine Zetchi qui lui a présenté un aperçu des structures dont comporte le CTN de Sidi Moussa.

Lors de ses échanges avec le président de la FAF et le staff technique, le Premier ministre a exhorté l'entraineur national et les joueurs "à maintenir la même cadence des victoires pour hisser les couleurs nationales et inculquer la culture de victoire et l'esprit positif dans les esprits des jeunes".

Dans le cadre du Plan national reboisement, initié par le ministère de l'Agriculture et du développement rural visant à planter plus d'un million d'arbres d'ici fin 2020, M. Djerad a saisi cette occasion pour planter le premier arbre avec le sélectionneur national et le capitaine d'équipe.

A ce propos, le Premier ministre a affirmé que "cette campagne de reboisement intervient suite aux feux de forêt qui se sont déclarés récemment dans diverses wilayas en causant au patrimoine forestier d'importants dégâts".

"Nous avons donné, en tant que geste symbolique, le coup d'envoi de l'opération de reboisement avec les éléments de la sélection nationale depuis le centre de Sidi Moussa pour faire passer un message à la jeunesse algérienne sur l'importance de l'arbre et la préservation de l'environnement", a-t-il souligné.

Pour rappel, L'Algérie recevra le Zimbabwe jeudi au stade olympique du 5-juillet (20h00), avant de se déplacer quatre jours plus tard à Harare pour défier les " Warriors " en match comptant pour la 4e journée.

A l'issue de la 2e journée, l'Algérie occupe la 1re place avec 6 points, devant respectivement le Zimbabwe (4 pts) et le Botswana (1 pt), alors que la Zambie ferme la marche avec 0 point.

Les deux premiers du groupe se qualifieront pour la phase finale de la CAN prévue initialement en 2021 au Cameroun avant d'être reportée à 2022 en raison de la pandémie covid-19.