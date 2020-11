Madagascar: Prévisions météorologiques - Des averses orageuses en vue

La période de pluie débute à partir de ce jour. Quelques grêles et grêlons seront probables principalement près des hauts reliefs.

Le pays entame maintenant la saison des pluies. La prévision météorologique en date d'hier annonce que toutes les parties hautes vont bénéficier d'une pluie abondante à partir de ce jour. Selon le bulletin sur la tendance du temps pour la semaine du 10 au 15 novembre.

Des averses orageuses seront de retour et concerneront de nombreuses régions sauf le littoral Ouest. Le Sud deviendra de plus en plus sec vers la fin de cette semaine. Selon l'explication sur la page de la météo Madagascar, la présence de front nuageux dans le Sud indique le début de la saison des pluies.

Des rafales de vent vont persister et il y aura une possibilité de grêle pour certaines régions. Le régime de l'Alizé prendra place sur la partie Est du pays pour les deux prochains jours. Une instabilité locale sur le versant Ouest des Hautes terres, se généralisant sur plusieurs régions, sera visible. Il y aura un risque de cyclogenèse à l'Est du bassin en deuxième partie de la semaine, mais elle devrait évoluer loin du pays et n'influencera pas le temps. Des pluies faibles et des averses resteront au rendez-vous sur la partie Nord-Est et le versant Ouest.

Trois jours pluvieux

Pour cette matinée, on prévoit un temps partiellement nuageux à peu nuageux sur les littoraux des régions, Melaky, Menabe et Atsimo Andrefana ainsi que sur les régions Diana, Sava, Analanjirofo, Alaotra, Atsinanana et la partie Est de Sofia. Un temps couvert, nuageux sur le reste avec de faibles risques d'averse sur les côtes d'Atsimo Atsinanana, Sofia, Boeny e t Maeva tanana, Vakinakaratra et Amoron'i Mania, Matsiatra Ambony et Ihorombe.

Dans l'après-midi, un temps partiellement nuageux s'installera sur les littoraux des régions Melaky, Menabe et Atsimo Andrefana ainsi que les régions Diana, Sava, Analanjirofo, Alaotra, Atsinanana et la partie Est de Sofia. Des pluies et des averses orageuses précédées ou accompagnées par des coups de vent locaux sont prévues sur le reste. Pour ce vendredi, les pluies orageuses se déplaceront sur le Nord et la partie Est du pays. Analamanga en recevra également mais elle s'orientera plus à l'Est. Il fera sec ailleurs. Dans la journée du samedi, les pluies orageuses toucheront la moitié Nord de Madagascar, tandis que le Sud sera sec.