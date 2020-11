Madagascar: Crise sanitaire - Des formations professionnelles gratuites pour les chômeurs

Les travailleurs ayant perdu leur emploi de mars à octobre à cause de la pandémie du coronavirus bénéficieront d'une formation professionnelle gratuite.

«Si tu donnes un poisson à un homme, il se nourrit une fois. Si tu lui apprends à pêcher, il se nourrira toute sa vie ». Ce proverbe chinois illustre bien le projet de la Caisse nationale de prévoyance sociale ou CNaPS dans le cadre de la réinsertion professionnelle des travailleurs qui ont perdu leur emploi durant la crise sanitaire. Pour y parvenir, la Caisse a collaboré avec quatre institutions dont le Malagasy professionnels de l'élevage (MPE ), le Conseil de développement Andohatapenaka (CDA), la Chambre de commerce et d'industrie France_Madagascar (CCIFM) ainsi que le Centre national de l'artisanat Malagasy (CENAM).

L'objectif étant de faire en sorte que ces employés puissent bénéficier d'une formation professionnelle dans différents domaines correspondant à leurs choix. Il y a entre autres l'élevage, l'artisanat, le BTP, la mécanique auto, la cuisine, les coupe et couture, la coiffure ou encore les ouvrages métalliques. Cette coopération s'est traduite par une convention de partenariat qui a été signée ce jour au siège de la CNaPS Ampefiloha.

« Dans un premier temps cette formation sera gratuite et nous avons prévu de former 200 à 300 travailleurs par mois mais ce nombre augmentera progressivement. Un avis de débauchage et une déclaration de l'entreprise sont nécessaires à l'inscription. Grâce à cette formation, ils pourront à nouveau s'intégrer dans le milieu professionnel tout en renforçant leurs compétences », selon le directeur général de la CNaPS, Mamy Rakotondrainibe.

Par ailleurs, cette formation offre de nouvelles opportunités pour un nouveau départ pour les travailleurs qui souhaiteraient se reconvertir professionnellement. C'est ce que le président du conseil d'administration du MPE, Andriamanarivo Rabearivelo a d'ailleurs encouragé ne serait-ce que pour les filières de l'élevage et de l'agriculture. D'après ce responsable, ce secteur est rentable mais il n'est pas encore bien exploité pourtant il contribue beaucoup dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et dans le développement économique du pays.

Pour le CENAM, 45 personnes ont déjà bénéficié d'une formation de bases bien avant la signature de cette convention de partenariat. Le directeur général de ce centre, Fabienne Ralahy a aussi confirmé qu'elles n'ont pas été toutes dans le dom aine de l'artisanat auparavant mais au fur et à mesure elles ont pris goût à la vannerie ou au tissage et projettent de créer leurs propres entreprises. « Nous encourageons l'autonomie professionnelle. C'est dans cette optique que nous avons mis en place des modules de formations en entrepreneuriat et gestion dans ce projet », a-t-elle souligné.