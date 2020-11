Egypte: Le président tient à suivre les préparatifs de l'Égypte pour accueillir le mondial de handball

Le président Abdel Fattah Al-Sissi tient à suivre les préparatifs de l'Égypte pour accueillir le Championnat du monde masculin de handball et a chargé le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cet événement mondial soit organisé d'une manière honorable digne de l'Égypte, a déclaré le premier ministre, Moustafa Madbouly.

Le chef du gouvernement a présidé, mercredi, une réunion pour examiner le plan de prévention qui sera mis en œuvre lors de l'accueil du Championnat du monde masculin de handball, qui se tiendra en Égypte du 13 au 31 janvier 2021, en présence des ministre de la Santé et de la Population, Hala Zayed, de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhy, et le président de la Fédération internationale de handball, Hassan Mostafa.

Madbouly a confirmé que le gouvernement travaillait sérieusement pour achever l'organisation de la meilleure façon possible, tout en accordant un grand intérêt aux mesures préventives liées au Coronavirus, a confirmé le porte-parole du conseil des ministres, Nader Saad.

Pour sa part, M. Sobhy a confirmé que le ministère de la Jeunesse et des Sports oeuvre pour suivre tous les détails liés à l'organisation du tournoi, que ce soit en ce qui concerne les stades ou l'hébergement et le transport des hôtels, ainsi que les mesures médicales et préventives en coordination avec le ministère de la Santé.