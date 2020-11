Egypte: Al-Sissi s'entretient à Athènes avec le chef du parti grec "Syriza"

Le président Abdel Fattah Al-Sissi s'est entretenu jeudi 12 novembre 2020 à Athenes avec l'ancien premier ministre grec, actuel chef du parti "Syriza" Alexis Tsipras.

M.Al-Sissi a affirmé la fierté de l'Egypte gouvernement et peuple de ses relations avec la Grèce, exprimant son appréciation au niveau du développement de la coopération bilatérale dans les différents domaines lors du mandat de M. Tsipras en tant que premier ministre, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassam Radi.

Le président a exprimé ses aspirations de poursuivre la consultation entre les deux pays pour coordonner les positions concernant les développements régionaux, a ajouté M.Radi.

De son côté, M. Tsipras s'est dit fier du renforcement des relations avec l'Egypte qui joue un rôle axial au proche-orient et à l'est de la méditerranée, affirmant que l'Egypte est le pilier de la sécurité et de la stabilité de la région.

L'entretien a porté également sur l'échange des points de vue sur les positions politiques et les questions régionales notamment la crise libyenne et les développements survenus dans l'est de la méditerranée.