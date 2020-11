Cote d'Ivoire: Echange entre Bédié et Ouattara

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a rencontré le 11 novembre le chef de la coalition de l'opposition Henri Konan Bédié, pour tenter de décrisper le climat qui prévaut actuellement dans le pays.

La rencontre entre les deux personnalités s'est tenue deux jours après le discours télévisé du président réélu Alassane Ouattara dans lequel il avait exprimé son intention de rencontrer le président du PDCI.

En effet, lors de son discours à la nation après sa réélection, le président de la République Alassane Ouattara a réitéré sa volonté de rencontrer le leader de l'opposition Henri Konan Bédié dans le cadre d'un dialogue « sincère et inclusif dans le respect de l'ordre constitutionnel ».

Au sortir de leur tête-à-tête, les deux personnalités se sont adressées à la presse. Pour le président de la République, c'est un entretien fraternel pour rétablir la confiance et faire en sorte que la Côte d'ivoire soit en paix.

« Nous sommes convenus que la paix est la chose la plus chère à tous les deux et à tous les Ivoiriens. Nous avons décidé d'œuvrer pour qu'il en soit ainsi », a fait savoir Alassane Ouattara. À en croire le chef de l'État, cet échange était une première rencontre d'une série pour « briser la glace » et « rétablir la confiance ». « Nous sommes convenus de nous revoir très prochainement pour continuer ce dialogue qui a bien démarré. Et la confiance est rétablie », a-t-il conclu.

Pour sa part, Henri Konan Bédié a précisé que « par la rencontre d'aujourd'hui, nous avons brisé le mur de glace, le silence. Et nous allons dans les jours et semaines à venir continuer à nous téléphoner, nous rencontrer pour qu'enfin le pays soit comme il était avant ».

Bien avant, le général Ouassenan Koné, au cours d'une interview dans la matinée, a indiqué qu'il s'agit pour l'heure d'une rencontre de contact. Avant toute discussion, le PDCI-RDA a posé des conditions, notamment la libération de tous les responsables et militants des partis politiques de l'opposition, ainsi que les acteurs de la société civile, « injustement et illégalement incarcérés » et la cessation de toutes les poursuites judiciaires contre les responsables et militants de l'opposition, ainsi que les acteurs de la société civile.

De plus, le PDCI-RDA exige que le dialogue soit inclusif et élargi à l'ensemble des plateformes et partis politiques de l'opposition. De son côté, le président de la République Alassane Ouattara a appelé la plate-forme de l'opposition à mettre fin à son mot d'ordre de désobéissance civile et aux violences perpétrées à travers tout le pays.

Selon un dernier rapport, les troubles liés à l'élection ont fait une cinquantaine de morts depuis trois mois, dont une dizaine lundi. Plus de huit mille personnes ont fui la Côte d'Ivoire pour trouver refuge dans les pays voisins.