Madagascar: Marché forex, un moyen de diversification

Depuis plusieurs mois, l'ariary se déprécie face à l'euro et au dollar. La balance commerciale affiche un net déficit et de nombreuses enseignes sont forcées d'augmenter leurs prix. Cela résulte bien évidemment dans une réduction du pouvoir d'achat. Afin de diminuer la dépendance par rapport à la monnaie locale, certains se tournent vers le marché forex. Ce marché extrêmement liquide permet en effet de diversifier ses avoirs.

Comment accéder au marché forex ?

Le marché forex -- appelé aussi marché des devises -- est accessible à tous. Ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le marché forex est le marché le plus liquide au monde. Le volume des échanges quotidiens dépasse largement les 6 000 milliards de dollars. À titre comparatif, ce volume quotidien représente près de 500 fois le PIB annuel de Madagascar.

De nombreux intermédiaires proposent un accès en ligne au marché des changes. On les appelle les brokers forex. Il suffit d'ouvrir un compte et, en quelques clics, le marché forex ouvre ses portes. Afin de choisir parmi ces intermédiaires, certains sites préparent des comparatifs des meilleurs forex brokers. Ils analysent différents critères comme la sécurité, la qualité de la plateforme de trading, la légalité de l'intermédiaire (par exemple s'il est soumis aux règles d'une autorité financière) ou encore son service client. Ces comparatifs sont fort utiles pour ne pas devoir effectuer de fastidieuses recherches.

Quelles sont les principales paires de devises sur le marché forex ?

Sur le marché forex, les devises s'échangent par paires. Le dollar américain fait partie de plus de 80% des transactions selon le dernier rapport de la Banque des Règlements Internationaux. Néanmoins, ce rapport est réalisé tous les trois ans et la dernière édition date de l'automne 2019. Il est possible que les chiffres aient évolué depuis.

Les traders distinguent généralement des paires de devises majeures, mineures et exotiques. Parmi les devises majeures, on peut bien entendu citer l'euro et le dollar mais aussi le yen japonais, le franc suisse et la livre sterling. Les paires de devises mineures incluent le dollar de Hong Kong, la couronne suédoise ou encore la livre turque. Les devises exotiques comprennent le rand d'Afrique du Sud ainsi que la couronne norvégienne et le peso mexicain. Les classifications varient parfois légèrement d'un intermédiaire à l'autre.

L'ariary sur le marché forex

Depuis 1994, Madagascar applique un régime de change flexible. Le cours de l'ariary est déterminé en fonction de l'offre et de la demande sur le marché forex.

Cette année, le contexte économique global a créé une diminution de la valeur de l'ariary. Le cours euro/ariary est en effet proche de 1/4500, ce qui est très faible. De la même manière, la monnaie locale continue de se dévaluer vis-à-vis du dollar mais dans une moindre mesure. À la fin septembre, la dépréciation depuis le début de l'année était de 3,9% par rapport au dollar et 11,4% par rapport à l'euro. Certains n'excluent pas une intervention prochaine de la banque centrale qui a d'ailleurs annoncé récemment sa volonté de mettre en place une réserve nationale d'or.

Quoi qu'il en soit, une diversification de ses avoirs dans plusieurs devises grâce au marché forex permet de diluer son risque dans un contexte économique difficile. L'ariary pourrait continuer de se déprécier dans les mois à venir et il semble donc opportun de se tourner vers d'autres types d'investissements.