Maroc: Abed El Aissaoui, un parcours riche au service des catégories vulnérables dans la province d'Al Hoceima

Al Hoceima — Abed El Aissaoui est considéré comme l'un des visages les plus connus de la société civile, oeuvrant depuis plus de 15 ans à venir en aide aux catégories vulnérables et nécessiteuses dans la province d'Al Hoceima.

Cet acteur associatif, né en 1973 à Al Hoceima et qui compte à son actif depuis un jeune âge beaucoup de travail humanitaire et caritatif, a consacré ses efforts au soutien et à l'appui des initiatives de bienfaisance peu importe où elles se trouvent tant qu'elles visent à dessiner des sourires sur les visages des personnes dans le besoin.

M. El Aissaoui a confié, dans une déclaration à la MAP, que son implication dès son plus jeune âge dans les activités et les événements organisés dans les maisons des jeunes et son adhésion plus tard à un certain nombre d'associations qui opèrent dans le domaine humanitaire l'ont rapproché de la souffrance endurée par les catégories vulnérables et nécessiteuses pour trouver un moyen de subsistance, et l'ont poussé à se promettre de toujours soutenir et venir à en aide à ces personnes.

M. El Aissaoui, titulaire d'un baccalauréat du lycée Abou Yaacoub Al-Badissi à Al Hoceima et d'un doctorat en communication de la Sorbonne Université à Paris sous le thème de "l'évaluation professionnelle de la personne", a expliqué que son rêve s'est réalisé en adhérant en 2008 à l'association Biladi pour le développement durable et la moralisation de la vie publique, puis en devenant président de sa section à Al Hoceima qui a organisé entre 2009 et 2010 un ensemble d'activités et d'événements importants au profit des catégories vulnérables et nécessiteuses dans la province.

Ces activités comprennent notamment la distribution de vêtements à l'occasion de l'Aïd à plus de 300 enfants orphelins, l'organisation de campagnes médicales dans plusieurs spécialités au profit des habitants des zones reculées, ainsi que et la distribution de vêtements et de couvertures aux habitants des zones touchées par les vagues de froid.

L'étape la plus importante de mon parcours dans le domaine associatif, a-t-il poursuivi, est la création de l'Association Al Hoceima il y a environ deux ans, qui compte parmi ses membres des personnes de la province, et qui a organisé, depuis sa création, des initiatives humanitaires et caritatives exceptionnelles, notamment la distribution de denrées alimentaires aux habitants du milieu rural dans la province d'Al Hoceima.

Les initiatives auxquelles Abed a contribué, que ce soit individuellement ou via l'Association Al Hoceima, ont également consisté à fournir de l'aide à un certain nombre de personnes atteintes de maladies chroniques pour leur permettre d'accéder aux traitements nécessaires et à distribuer des vêtements, des couvertures et des fournitures nécessaires aux habitants des zones souffrant des vagues de froid, plus particulièrement dans les villages situés dans les zones montagneuses entourant la ville d'Al Hoceima.

Cette jeune association a également fait preuve d'une forte mobilisation durant la pandémie du coronavirus (Covid-19), étant l'une des premières à distribuer gratuitement des milliers de masques de protection au personnel médical de la province, aux éléments de la sûreté, aux chauffeurs de taxi et à tous ceux qui oeuvrent en première ligne pour lutter contre la pandémie.

Durant cette période exceptionnelle, l'association a également veillé à aménager des "passages de stérilisation" pour contrer la propagation du virus, en plus de distribuer des aides et des denrées alimentaires aux catégories impactées par la pandémie.

En outre, M. El Aissaoui a fait savoir que l'association a organisé des campagnes de don de sang qui ont contribué à fournir des stocks importants de sang et à sauver des vies, et contribué, aux côtés d'autres acteurs de la société civile, à l'ouverture et l'aménagement de centres de refuges pour les sans-abris à Al Hoceima, Targuist, Bni Bouayach et Imzouren, tout en mettant à leur disposition des couvertures, des vêtements et des moyens logistiques.

C'est donc un parcours riche en altruisme que continue de construire cet acteur associatif, qui a surmonté toutes les difficultés, contribué autant que possible à dessiner des sourires sur les visages des personnes vulnérables, et qui a encore sans nul doute énormément à offrir.