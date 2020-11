Maroc: Rencontre mondiale du soufisme - Le spirituel comme antidote aux crises

Madagh (Province De Berkane) — La crise sanitaire que traverse le monde a obligé nombre de manifestations à opter, si elles ne sont pas simplement annulées ou reportées, pour une organisation en mode virtuel. Parmi les rendez-vous qui ont réussi avec brio cette transformation obligatoire, figure la Rencontre mondiale du soufisme de Madagh (province de Berkane), organisée par la Tariqa Qadiriya Boudchichiya et la Fondation Al Moultaqa.

Organisée récemment en partenariat avec le Centre Euro-Méditerranéen d'Etude de l'Islam Actuel (CEMEIA), la 15ème édition de cette rencontre, qui réunit chaque année des responsables, chercheurs, experts et adeptes du soufisme du monde entier, a souligné l'importance de la dimension spirituelle en tant que rempart face aux crises, dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19.

Des chercheurs et experts du Maroc, d'Europe, d'Asie, d'Australie, d'Afrique et d'Amérique ont participé aux 13 séances de cet événement, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI. Au total, plus de 90 interventions en arabe, en français, en anglais, en espagnol et en turc ont abordé plusieurs aspects liés au thème général «Soufisme et gestion des crises : la dimension spirituelle et éthique au service de la bonne gouvernance».

«Les crises auxquelles fait face la société humaine actuellement sont liées à une crise principale, celle des valeurs, des comportements et du sens. C'est au fond une crise humaine, qui engendre chaque fois une crise de nature différente», a estimé le président de la Fondation Al Moultaqa, Mounir Kadiri Boudchich, dans son discours de clôture de cette rencontre.

Le choix de ce thème pour cette édition exceptionnelle est un moyen d'alerter et de sensibiliser sur ces crises, d'une part, et de mettre en lumière, d'autre part, l'importance de la spiritualité et des valeurs pour surmonter et résoudre ces crises, et le rôle du soufisme, en tant que référentiel spirituel, dans la gestion des crises actuelles et la promotion d'une «gouvernance des valeurs», a-t-il relevé.

Les participants à cette rencontre ont, dans ce sens, appelé à soutenir les projets de recherche et les programmes visant à détecter le vide spirituel et la crise des valeurs et du sens, et promouvoir l'éducation spirituelle à travers les canaux numériques «en tant que source d'énergie positive face à la pandémie, et dans le but de résoudre les problèmes psychiques et sociaux liés à la crise et aider son prochain à s'adapter avec les situations d'urgence».

En plus des exposés et webinaires, cette manifestation virtuelle a porté aussi sur plusieurs activités parallèles, telles une conférence de presse internationale et des webinaires de débat et d'échange autour des thématiques de cette édition, en plus de l'organisation du Forum national du Saint Coran et de divers concours notamment de mémorisation et de psalmodie du Saint Coran et de Madih soufi.

D'autre part, cette 15ème Rencontre mondiale du Soufisme a été suivie par l'organisation, toujours en mode numérique, de la 8ème édition du Village solidaire (6-9 novembre), initiée par la Fondation Al Moultaqa en partenariat avec le Conseil de la région de l'Oriental et l'Association franco-marocaine des cadres (AFMC).

Cet évènement, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI et ayant pour thème «L'économie sociale et solidaire : Un levier économique pour pallier les répercussions de la crise et stimuler la relance économique», se veut un carrefour annuel de rencontres et d'expertises pour le développement de l'Economie sociale et solidaire (ESS) dans la région de l'Oriental.

Cette édition virtuelle du Village solidaire a été marquée par l'organisation de plusieurs webinaires et tables-rondes, dont la 3ème édition du Forum de la techno-éthique, organisé sous le thème «La crise sanitaire entre défis techniques et enjeux éthiques», la 6ème édition des Assises musulmanes de l'écologie à Madagh, placée sous le thème «Ecologie et résilience : quel monde pour demain ?» et une formation sur la commercialisation et le marketing des produits pour les coopératives.

Autant de rencontres et d'activités qui placent la spiritualité, l'éthique et le soufisme au cœur de la réponse aux défis et risques que font peser les crises actuelles sur le bien-être de l'humanité.