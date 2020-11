Congo-Brazzaville: Environnement - Lancement de la campagne « Stop-ordures » à Brazzaville

L'association "City Propre Eco" a lancé récemment à Brazzaville, en partenariat avec la société Vival, une campagne dénommée « Stop-ordures », dont le but est de préserver un environnement sain et propre, de changer les mentalités et rendre chaque citoyen responsable de son milieu.

L'opération a été lancée à travers une marche sportive regroupant les membres des associations des jeunes pour la préservation de l'environnement City Propre Eco et Youth and students for peace), ainsi que les agents de Vival.

Partis de la mairie de Moungali, dans le 4e arrondissement, les participants ont parcouru l'avenue de la paix jusqu'au siège de la mairie de Poto-Poto avant de remonter par l'avenue de France pour aboutir à la commune de Ouenzé. Ils ont, en effet, tout au long de leur parcours, ramassé et jeté dans les bacs Averda les déchets qui jonchent le sol.

« Pour changer les mentalités et rendre chaque citoyen responsable de l'environnement, nous avons ramassé des bouteilles en plastique qui se trouvaient à même le sol tout le long de notre parcours. C'est pour inviter toute la population à mener ce geste qui est écoresponsable: celui de prendre soin de l'environnement », a expliqué le responsable communication et marketing de la société Vival, Castant Yanick Lempoua.

Campagne de sensibilisation et de préservation de l'environnement, « Stop-Ordures » est une initiative de l'association City Propre Eco qui envisage de l'étendre jusqu'à Pointe-Noire avec le soutien de son parrain.

En effet, le but est, entre autres, de sensibiliser la population aux éco-gestes applicables au quotidien; sensibiliser, à travers la passion du sport en proposant à chaque participant de ramasser des sachets quel qu'il soit et de les jeter dans un bac à ordures. Cette action vise aussi à sensibiliser les pouvoirs publics, associations et entreprises à l'adoption des bons gestes pour la protection de l'espace environnemental.

Une initiative positivement appréciée par Vival qui se dit engagé dans les actions de protection de l'environnement. « Nous voulons nous positionner comme une structure écoresponsable et citoyenne. C'est pourquoi, nous travaillons en collaboration avec les ONG et associations pour la préservation de notre environnement », a déclaré Castant Yanick Lempoua, dont la société a mené une action similaire, le 17 septembre dernier à Pointe-Noire en partenariat avec la jeune chambre internationale, à l'occasion de la Journée mondiale de nettoyage de la planète.