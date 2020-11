Congo-Kinshasa: Les journalistes senbilisés au diabète

Organisée à l'initiative du Centre d'éducation diabète et santé au centre hospitalier HJ hospital depuis le 11 novembre, la formation à l'intention des professionnels des médias s'inscrit en prévision de la célébration, le 14 novembre, de la Journée internationale du diabète.

L'objectif de cet atelier est de donner l'information sur le diabète aux journalistes. Une fois formés, ces journalistes vont, à leur tour, accompagner les structures engagées dans la lutte et la prévention contre cette maladie à travers la sensibilisation de la population. Grace à cette formation, les journalistes seront en mesure de mener le plaidoyer auprès des décideurs afin de placer l'accès à l'insuline et aux soins du diabète dans les formations sanitaires en RDC. Cela dans le seul objectif de permettre au personnel soignant d'être en mesure d'assurer une prise en charge correcte des patients diabétiques.

La formation sur le diabète cible vingt-six journalistes venus des provinces du Kongo central, Kwango Kwilu et Kinshasa. Elle porte sur la problématique du diabète sucré en général, particulièrement la situation du diabète des enfants, adolescents et jeunes adultes. Plusieurs sous-thèmes sont exploités dont les raisons de la hausse du nombre de cas en RDC, les impacts individuels, socio- économiques du diabète, ainsi que l'aperçu démographique et géographique du diabète. Mais également les réponses actuelles au niveau mondial et en RDC et les actions efficaces ayant fait leur preuve. Toutes ces notions vont permettre aux apprenants d'assurer la communication ou plaidoyer en faveur de la disponibilité de l'insuline ainsi que l'exonération de son importation, la prise en charge du diabète de l'enfant et de l'adolescent dans les formations sanitaires.

Au-delà de la partie théorique de cette formation, il est prévu des visites guidées ciblées de prise en charge du diabète sucré dans certaines formations hospitalières de la ville de Kinshasa. Question de lier la théorie à la pratique pour permettre aux participants de bien comprendre les enseignements reçus et de bien mener le plaidoyer pour susciter l'implication des décideurs dans la prise en charge de cette maladie grave et mortelle mais qui peut être prévenue.