Congo-Kinshasa: Urbanisme et Habitat - Pius Muabilu signe un partenariat avec l'entreprise chinoise "CNCE"

Le pacte a été conclu ce mardi 10 novembre 2020, au siège du Ministère situé dans l'enceinte des bâtiments administratifs du Gouvernement à Lingwala, entre le Ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu, et l'entreprise chinoise China National Chemical Engineering (CNCE). Pour besoin d'information, la CNCE est une société spécialisée dans l'exploitation du pétrole, la raffinerie, l'huile et l'implantation des bonnes infrastructures (routes, ponts).

Engageant par cette nouvelle avancée le Gouvernement Congolais, Pius Muabilu se montre déterminé, depuis son avènement à la tête de ce Ministère, à construire des logements sociaux décents pour toutes les Congolaises et tous les Congolais.

Honoré par la signature de ce contrat avec le Gouvernement Congolais, le Directeur Général de la CNCE a axé les premières phrases de son discours, devant la presse congolaise, à la présentation de la société partenaire.

La CNCE, explique-t-il, figure dans le Top 5 de grandes entreprises reconnues à l'échelon international et formait dans son capital social, l'an dernier, une valeur estimée à plus de 20 milliards de dollars.

Dans ce nouveau partenariat, le DG a précisé que leur apport consisterait au financement de ce projet "Made in DRC" et non pas à un quelconque investissement.

Tout compte fait, il est prévu un décaissement de près de 515 millions USD dans la construction de ces logements sociaux, répartis dans 10 provinces du pays dont le point de départ sera la Ville-province de Kinshasa.

Il est précisé, par ailleurs, que les études de faisabilité de ce projet débuteront fin novembre.