Congo-Kinshasa: Dossiers Régideso, Snel et Sctp - Sylvestre Ilunga donne des instructions claires pour des solutions urgentes

Les préoccupations de la Société Commerciale des Transports et Ports (SCTP) récemment soumises au chef du Gouvernement, couplées à celles la desserte en eau et électricité dans le pays, ont été examinées ce mercredi 11 novembre à la Primature, au cours d'une séance de travail conduite par le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba. C'était en présence du Vice-Premier Ministre en charge du Budget, du Ministre d'Etat aux Ressources Hydrauliques et Electricité, du Ministre du Portefeuille ainsi que du PCA et du DG de la SCTP, du DG de la SNEL et son collègue de la REGIDESO.

Concernant la SNEL et la REGIDESO, le VPM Mayo qui a fait la restitution de la réunion, a confirmé que les Directeurs Généraux de ces entreprises ont présenté, chacun, un programme d'urgence pour maintenir l'un la fourniture d'eau potable, et l'autre l'électricité, jusqu'à la fin de cette année avant d'envisager d'autres perspectives pour 2021. Le Premier Ministre, pour sa part, a chargé les deux DG de proposer des solutions urgentes pour garantir à la population l'accès à l'eau potable et le courant électrique normalement, cela afin de permettre aux congolais de bien fêter à la fin de l'année.

Cependant, au sujet d'un prétendu communiqué attribué aux syndicats de la Regideso, le DG Clément Mubiayi a démenti la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux faisant état de coupure de l'eau la semaine prochaine à Kinshasa faute des intrants pour la potabilisation.

Pour lui, il s'agit d'une manipulation sur la base d'une vieille interview diffusée en Décembre 2019. Le DG Clément Mubiayi rassure la population qu'il n'y aura pas de coupure d'eau potable car, a-t-il laissé entendre, l'eau c'est la vie.

Concernant la SCTP, les Responsables de cette société ont reçu des instructions claires du Premier Ministre pour qu'ils organisent le départ à la retraite des agents et cadres concernés, et aussi régler la paie de plusieurs retraités de cette société, a déclaré le VPM en charge du Budget, Jean-Baudoin Mayo Mambeke, dans sa restitution de la réunion. Il a été aussi demandé au Conseil d'Administration de la SCTP de revoir à la baisse sa créance vis-à-vis de l'Etat Congolais afin de relancer l'exploitation de l'ex-ONATRA par l'achat de l'outil de production sur base d'un montage financier d'environ 50 millions de dollars américains à soumettre à la Commission ECOFIN du Gouvernement Central sur les 207 millions de dollars USD, évalués comme créance de l'Etat à l'ex ONATRA, a déclaré le PCA de la SCTP, José Makila. Ce dernier se dit très satisfait de l'implication de l'Exécutif Central pour la relance des activités de l'ex ONATRA. José Makila a donc demandé aux agents de faire confiance au Gouvernement Ilunga Ilunkamba qui s'attaque aux problèmes sociaux de la SCTP, et à la relance des activités par l'achat de l'outil de production.

En effet, le Gouvernement Ilunga, en perspective des festivités de fin d'année, s'implique pour l'amélioration de la desserte en eau et électricité en RDC, mais aussi pour trouver des solutions aux problèmes socio-économiques de la SCTP.