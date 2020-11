Congo-Kinshasa: Soirée Prix Lokumu ARTs.cd - Jordache Diala parmi les nominés

La rédaction du journal "La Prospérité" s'est félicitée d'apprendre que l'un de ses journalistes se retrouve parmi les nominés à ce Prix 100% congolais. 18 ans de carrière glorieuse, Jordache Diala est un fruit de l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication, IFASIC.

Passionné de l'écriture, il a un parcours élogieux qui lui a permis de s'imposer dans l'univers de la chronique culturelle en RDC. A la fois taquin et modéré, sa plume exceptionnelle a fait de lui un journaliste réputé et ami de plusieurs stars de la musique et de l'art dramatique. Son nom est plus connu pour ses informations exclusives (scoops) avec des sujets hors du commun sur la vie privée et surtout la carrière des artistes congolais et internationaux.L'investigation est le point fort de JORDACHE DIALA surnommé "Nouvelle Ecriture" 'par les musiciens.

Pour ceux qui ne le savent pas, Jordache Diala est l'un des doyens et journalistes qui ont beaucoup contribué au rayonnement du journal La Prospérité, quotidien de Kinshasa où il anime avec ardeur et efficacité la rubrique Culture depuis plus de 15 ans.Dans le cadre des préparatifs de la soirée des arts relative à la remise du « Prix Lokumu Arts.cd » aux Lauréats de divers secteurs des arts et de la culture qui devra intervenir ce vendredi 13 novembre 2020 au Musée National de la République Démocratique du Congo (MNRDC), Jonathan Bilari et Onassis Mutombo, respectivement initiateurs du projet Arts.cd et coordonnateurs du Prix Lokumu, se sont entretenus avec les professionnels des médias dans l'après-midi de ce mercredi 11 novembre 2020 dans ce même cadre devant abriter cette cérémonie de marque, question de faire les derniers réglages avant le jour-j.

Responsable du desk culturel à la rédaction du journal La Prospérité "Nouvelle écriture" est une des figures emblématiques du monde de médias dans son secteur culturel en République démocratique du Congo. Ce chevalier de la plume, qui a fait ses preuves dans le monde de médias dans le domaine culturel il y a belle lurette, a été nominé dans la catégorie du "Journaliste culturel de l'année". Tout le souhait est de le voir sur le podium lors de la remise de ce prestigieux Prix et être parmi les lauréats de cette soirée.

Modalités de vote

Le Jury, piloté par madame Yolande Elebe-Ma-Ndembo, femme des lettres (écrivain) et actuelle conseillère en matière de la Culture du Gouverneur de la Ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila, représentera 55% dans les votes. Et pour le reste, le Prix Lokumu a offert l'opportunité au public de participer au vote à travers les pages Facebook et Instagram de Arts.cd, ce qui représente 45% dans le quota.

Dans les pages Facebook et Instagram, il est juste question de Liker (faire un j'aime) sur la photo du candidat de votre choix, y compris un commentaire.

Zoom sur la deuxième édition Prix Lokumu

Les grands détails sur la deuxième édition du «Prix Lokumu Arts.cd » ont été soulevés dans notre édition n°5447 du mardi 10 novembre dernier dans sa 15ème page. Néanmoins, ce qu'il faudrait retenir de manière générale c'est que l'idée maitresse qui a animé les organisateurs est de mettre sur les projecteurs les talents congolais, particulièrement et africains, en général, et ce, conformément au thème choisi pour cette deuxième édition, à savoir : «Honneur aux génies créatifs».

En effet, le prix Lokumu est une initiative de "Arts.cd" qui est un portail numérique culturel coordonné par M. Onassis Mutombo. Et, contrairement à la première édition organisée au mois de mai 2019 à l'hôtel Venus où il n'y avait que 16 catégories, la liste a été allongée pour cette deuxième édition jusqu'à 25 catégories, ce qui constitue, en fait, l'une des innovations phares.

Sur les 25 catégories retenues, les prix seront remis aux lauréats repartis en catégories ci-après : Evènement de l'année, Personnalité culturelle, arts plastiques, arts visuels, Prix de la Mode, Artiste gospel, Prix de la littérature, Prix de la danse, Prix cinéma, Artiste congolais de la diaspora, Prix du théâtre populaire, prix de l'innovation, Manager de l'année, Humoriste de l'année, Prix de l'immortel, Journaliste culturel de l'année, Média culturel de l'année, Prix du DJ de l'année, Mécène de l'année, Label de production, Prix de la musique urbaine, Poésie chantée (slam), Musicien de l'année, Meilleure collaboration avec la RDC (featuring).

Initialement prévue le 2 mai dernier, cet événement de prestige initié par le média www.arts.cda été postposé suite aux mesures de restrictions dû à la propagation de la pandémie de Covid-19 sur le territoire national de la République Démocratique du Congo.