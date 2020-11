Maroc: L'ANC et ses partenaires demandent au Maroc d'évacuer les territoires sahraouis occupés

Pretoria — Le Congrès national africain (ANC) et trois de ses partenaires sud-africains, ont demandé au Maroc l'évacuation totale des territoires occupés du Sahara occidental, réaffirmant la poursuite de leur soutien à la lutte du peuple sahraoui pour l'autodétermination.

Dans un communiqué de presse publié mercredi à l'issue d'un atelier qu'ils ont organisé début novembre sur le Sahara Occidental, l'ANC, le Parti communiste sud-africain, la COSATU (centrale syndicale sud-afrciane) et l'Organisation civique nationale sud-africaine (SANCO) , ont souligné qu'elles concentreraient tous leurs efforts sur "la fin de la politique d'occupation du Maroc et l'évacuation de tous les territoires sahraouis".

Dans le même communiqué, relayé par l'agence de presse sahraouie SPS, ils ont exprimé leur conviction que "la situation mérite une attention urgente de la part de la communauté internationale, qui devrait assurer leur libération immédiate et inconditionnelle ainsi que le rétablissement de leurs droits humains, de leur droit à la liberté et à la lutte contre l'occupation coloniale illégale et brutale marocaine".

A cette occasion, ils ont condamné "la persécution flagrante" des Sahraouis par le Maroc", exigeant "la fin de la torture, de la détention, de la disparition forcée et de l'expulsion des Sahraouis".

Les formations sud-africaines, n'ont pas manqué, par ailleurs, de condamner l'exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara occidental "qui se poursuit sans relâche", mettant l'accent sur l'obligation de l'ONU de garantir pleinement la sécurité et les droits humains des Sahraouis dans les territoires occupés.

Tout en se disant conscientes du refus du Maroc de mettre en œuvre les résolutions de l'ONU et de tenir le référendum d'autodétermination, les quatre organisations ont affirmé qu'elles "n'abandonneront pas leur soutien à la lutte sahraouie pour une libération complète".

Elles ont indiqué qu'"elles étaient pleinement conscients que le soutien apporté au processus de décolonisation des territoires sahraouis occupés par le Maroc et à la libération totale du Sahara occidental de l'occupation, "contribuera à une paix durable sur le continent africain, cimentera des liens solides d'amitié et de coopération entre les pays et peuples".