Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - RCK inflige à Blessing sa deuxième défaite, Maniema Union bat Dauphin Noir

C'est déjà la huitième journée de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Le 10 novembre au stade Dominique Diur de Kolwezi, le Racing Club de Kinshasa (RCK) a infligé au club promu de FC Blessing de Lualaba sa deuxième défaite de la saison par deux buts à zéro. Bafuma Ebengi à la 36e minute et Keva Mbemba à la 88e minute ont réussi à trouver le chemin des filets du gardien de but Sera Ngondo des Bénis de Kolwezi qui ont enregistré leur deuxième revers de suite, déjà battu (zéro but à un) à Kinshasa par l'AC Rangers au match précédent.

Après des débuts très prometteurs en résistant face aux ogres nationaux Mazembe, V.Club, Sanga Balende et Daring Club Motema Pembe (DCMP), le nouveau venu dans l'élite du football national Blessing traverse là une mauvaise passe. Avec cette victoire, RCK se dégage de la zone rouge en totalisant huit points glanés en huit matchs et joue son prochain match contre V.Club, le 17 novembre, au stade des Martyrs de Kinshasa. Quant à Blessing, elle n'ajoute rien à ses onze points déjà empochés et aura pour prochain adversaire la lanterne rouge, l'AS Simba, le dimanche 22 novembre, dans un derby de Kolwezi.

Au stade Joseph Kabila de Kindu, l'AS Maniema Union, sans Mercey Ngimbi et le gardien de but Jackson Lunanga partis en sélection, a, pour sa part, eu raison de l'AS Dauphin Noir de Goma par deux buts à un, signant ainsi son cinquième succès de la saison. Le capitaine Denis Likwela a ouvert la marque à l'heure de jeu, sur une mauvaise relance du gardien de but Moke de Dauphin Noir. C'est encore lui, Denis Likwela qui a inscrit le deuxième but de Maniema Union à la 82e minute, sur une passe de Mosali. Ancien de Maniema Union, Lutonadio Teji a réduit l'écart pour Dauphin Noir dans les arrêts de jeu. Le club de Kindu trône au classement avec désormais 19 points.

Rappelons qu'avant de prendre la direction de Kindu, Dauphin Noir avait battu Simba par deux buts à zéro, au stade de l'Unité de Goma, grâce aux réalisations de Mwana Kibuta à la 26e minute et de Puskas Kirenge dans les temps additionnels de la partie. En infériorité numérique après l'expulsion du capitaine Seydou Mpoyi, le club de Kolwezi n'avait pu rien faire. Dauphin Noir compte donc huit points en dépit de la défaite face à Maniema Union.

Au stade TP Mazembe de Lubumbashi, la Jeunesse sportive Groupe Bazano a été battu par DCMP par zéro but à un. Moise Kaniki Pumba a été l'unique buteur de cette rencontre, sur penalty, à la 85e minute. Ce succès permet aux Immaculés de Kinshasa d'engranger un total de sept points en huit matchs livrés, alors que la JS Groupe Bazano n'a que quatre points en huit sorties.