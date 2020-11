Congo-Brazzaville: Vie des partis - L'OFC se dote d'un plan d'actions prioritaires

Couvrant la période 2020-2021, la typologie des actions prioritaires de l'Organisation des femmes du Congo (OFC) est axée autour de l'élection présidentielle de 2021, la restructuration et la structuration des organes intermédiaires et de base.

La feuille de route a été adoptée le 10 novembre au terme de la session inaugurale du conseil central de l'organisation des femmes du Parti congolais du travail (PCT). « Nous avons aussi eu à faire quelques propositions sur les actions permanentes telles que les adhésions. Nous allons effectuer des descentes, procéder à la restructuration et la structuration des organes ainsi que définir les stratégies à mettre en place en vue du scrutin présidentiel de 2021 », a expliqué la présidente du secrétariat exécutif national, Inès Nefer Bertille Ingani.

Outre la typologie des actions prioritaires 2020-2021, les participantes ont adopté le règlement intérieur des sessions du conseil central. Elles ont, par ailleurs, présenté les membres du conseil central et du comité d'honneur. La secrétaire permanente chargée de la condition féminine, de l'enfance et famille du PCT, Esther Ahissou Gayama, a indiqué que l'OFC qui est devenue une union catégorielle doit subir un changement profond dans sa structuration, son fonctionnement et sa capacité de relayer l'action du parti dans les milieux des femmes. Pour ce faire, l'accent doit être mis sur la campagne spéciale d'adhésion, la structuration et la restructuration des organes intermédiaires et de base.

Elle a également souligné la nécessité pour les membres de l'organisation d'intérioriser et de murir de bonnes perspectives afin de défendre les intérêts matériels et moraux de l'OFC. « Engager et discipliner, dévouer aux préceptes de notre parti, nous irons à l'élection présidentielle 2021 en rang de bataille comme préconisé par le programme d'actions prioritaires que vous venez d'adopter. Le nouveau secrétariat exécutif national de l'OFC est le levier qui portera le message du PCT au milieu féminin, dans toute sa diversité et dans tous les milieux socioprofessionnels », a exhorté Esther Gayama.