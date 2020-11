Congo-Brazzaville: Vindoulou - Anatole Collinet Makosso visite le lycée interdépartemental en construction

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, a profité de son séjour de travail à Pointe-Noire pour voir l'état d'avancement des travaux du lycée interdépartemental de Vindoulou, situé dans le quatrième arrondissement Loandjili.

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation a fait le tour des différents compartiments du chantier, avant de s'entretenir avec l'entreprise chargée de la construction de l'infrastructure. Avec quatre bâtiments R+2 dont trois bâtiments comportant les salles de classe et un autre pour l'internat, ce lycée sera le plus grand de la ville de Pointe-Noire, a indiqué le ministre Anatole Collinet Makosso, car il recevra des milliers d'élèves. Il comprendra également un amphithéâtre, une bibliothèque moderne numérique et des aires de jeux. Le lycée ouvrira ses portes l'année prochaine.

En effet, le lycée interdépartemental de Vindoulou confirme la volonté des autorités congolaises à moderniser l'architecture scolaire. Les travaux de construction étant déjà exécutés à plus de 60%, l'édifice est construit pour faire face au développement démographique que connaissent ces deux départements.

Après le lycée de Vindoulou, le ministre a visité quelques écoles publiques et privées de la place. S'exprimant en grand pédagogue, Anatole Collinet Makosso a donné les plus amples explications sur la nouvelle approche pédagogique, celle de l'école à domicile, une approche qui, selon lui, place l'élève au centre de sa réussite. Ensuite, il a exhorté les enseignants au strict respect des mesures barrières en faisant référence au dernier rapport du comité de gestion de la pandémie tout en appelant les parents à jouer également leur partition.

Par ailleurs, Anatole Collinet Makosso a eu une rencontre avec le personnel enseignant exerçant dans la ville océane. Au menu de leur échange, le respect du protocole sanitaire en milieu scolaire et le compte rendu de la situation des enseignants bénévoles. Dans son adresse, le ministre a indiqué que la situation des bénévoles de l'enseignement préoccupe au plus haut point le gouvernement. « Environ huit cents arrêtés ont été signés, le quota de 2020 sera pris en compte une fois que nous aurons fini avec les anciennes promotions pour éviter des erreurs qui se sont produites les années antérieures », a-t-il dit. Notons qu'à la fin de cette réunion, le ministre Anatole Collinet Makosso a remis des supports et manuels des travaux pratiques aux directeurs départementaux de Pointe-Noire et du Kouilou au profit des élèves, tout en leur rappelant que ces supports sont gratuits pour les élèves partant du CP1 jusqu'en terminale.