Burkina Faso: Roch Kaboré courtise l'électorat de Ziniaré

Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a tenu, le jeudi 12 novembre 2020, dans l'après-midi, à Ziniaré, son meeting régional du Plateau central. A l'occasion, le candidat Roch Kaboré a appelé la population à lui réitérer sa confiance au soir du 22 novembre prochain.

La vague Orange continue de déferler dans les régions en quête d'un second mandat pour son candidat. Pour son 7e meeting régional, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a choisi d'échanger avec ses militants et sympathisants du Plateau central, à Ziniaré.

Les populations du Ganzourgou, du Kourwéogo et de l'Oubritenga s'y sont donné rendez-vous. Au vu de la mobilisation, le directeur provincial de campagne du MPP/Oubritenga, Marc Zoungrana a rassuré le président sortant de sa réélection au palais de Kosyam.

« Monsieur le président, prenez un petit congé et dormez tranquille, loin du stress électoral, le Plateau central vous garantit la victoire au soir du 22 novembre », a-t-il affirmé.

Selon lui, la réélection de Roch Kaboré ne souffre d'aucun débat, car son bilan en matière de réalisations d'infrastructures éducatives, sanitaires, routières... plaide en sa faveur.

Le directeur national de campagne du MPP, Simon Compaoré, a aussi salué la mobilisation des militants pour le triomphe du parti aux différents scrutins.

Il a appelé à réélire Roch Kaboré à la présidence du Faso et à voter pour le MPP aux législatives, afin qu'il ait une majorité à l'Assemblée nationale pour aisément mettre en œuvre son programme de société.

Le représentant de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle (APMP), Alidou Ouédraogo, a exhorté les populations à confirmer le « coup KO » au soir du 22 novembre.

Dès son élection en 2015, Roch Kaboré s'est mis au travail pour dérouler son programme afin d'améliorer les conditions de vie des uns et des autres, a-t-il dit.

Malgré les difficultés, a estimé M. Ouédraogo, les résultats du candidat du MPP sont tangibles dans toutes les régions. C'est pourquoi, il mérite un second mandat pour renforcer l'état de droit, garantir la stabilité, améliorer le vécu des citoyens...

« Méfiez-vous des apprentis-candidats »

« Plusieurs candidats viendront pour vous faire croire qu'ils ont des formules magiques contre le terrorisme, l'insécurité et ont des solutions prêt-à-porter pour la réconciliation, cela montre qu'ils ne connaissent pas assez bien le pouvoir d'Etat et la fonction de chef d'Etat. Ne vous laissez pas distraire par des apprentis-candidats et les rêveurs.

Méfiez-vous d'eux », a-t-il ajouté. Le candidat Roch Kaboré a demandé aux populations de lui accorder à nouveau leur confiance. Il s'est engagé à offrir à la ville de nouvelles infrastructures sanitaires, éducatives, routières.

« Le 11-Décembre 2021 sera exceptionnel. Ce que vous n'avez jamais vu, vous le constaterez. Nous allons réaliser des infrastructures qui changeront fondamentalement le visage de la région », a promis le candidat du MPP.

Il a réaffirmé son attachement à la réconciliation nationale et au retour des exilés politiques. « Pour nous, tout le monde peut revenir au Burkina Faso cependant ceux qui ont maille à partir avec la justice devront répondre devant l'institution judiciaire . Le président Blaise Compaoré est un ancien président.

A ce titre, il faudra travailler à son retour sur le terrain de la dignité et dans le respect de son rang », a indiqué Roch Kaboré. Il a rendu hommage aux soldats tombés dans la lutte contre le terrorisme et s'est engagé pour le retour des déplacés internes dans leurs localités.

« Nous devons rester courageux, intrépides, vigilants et solidaires face aux terroristes et aux forces du mal qui veulent créer une fracture sociale et diviser nos communautés. Le Burkina Faso doit rester uni et indivisible », a argué le candidat du MPP.