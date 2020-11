Ghana: Dr Gnagnon - « Il avait une vision pragmatique pour la démocratie et l'État de droit dans les pays africains et surtout au Togo, pays qu'il aimait comme son propre pays »

Il est certainement l'un des derniers jeunes acteurs politiques africains et surtout togolais à rencontrer physiquement, discuter et bénéficier des sages et utiles conseils de l'ancien président ghanéen, feu John Jerry Rawlings.

C'est donc à un modèle que pleure à lui que pleure Dr Jean-Emmanuel Gnagnon, président du Mouvement Togo Restauration.

Parlant de l'information saisissante qui a fait le tour du continent et de la planète terre ce Jeudi 12 Novembre, sur le décès de l'ancien président ghanéen et également fondateur du grand parti politique du voisin de l'ouest, le NDC (National Democratic Congress), Feu John Jerry Rawlings, l'ancien candidat déclaré à la présidentielle de 2020 au Togo, a dans un message sur sa page Facebook indiqué que « c'est avec une indicible consternation que j'ai appris aujourd'hui 12 novembre 2020 la disparition soudaine du Président John Jerry Rawlings.

Dans son hommage à celui qui se présente comme un modèle pour des millions de jeunes leaders africains, Dr Gnagnon a écrit que « le Président John Jerry Rawlings était un homme à l'histoire exceptionnelle, dont la carrière politique, le charisme et les idéaux restent indéniablement des modèles pour la nouvelle génération.

Il a toujours cru en l'engagement politique des jeunes en Afrique, pour un transfert de conseils et d'idéaux.

Le Président John Jerry Rawlings avait une vision pragmatique en ce qui concerne la démocratie et l'État de droit dans les pays africains et surtout au Togo, un pays qu'il aimait comme son propre pays et pour lequel il aurait tout donné ».

Tout en adressant en ces circonstances douloureuses, toutes ses condoléances à la famille Rawlings, dont il a eu la chance de mieux connaitre quelques membres il y a peu, et à tout le peuple frère du Ghana, le leader de Togo Restauration a émis la prière « que l'homme qui a trop donné au Ghana et à l'Afrique trouve dans cette nouvelle vie, le repos et la récompense qui sont l'héritage des Fils de Dieu ! ».