Congo-Kinshasa: Felix Tshisekedi face aux mots et maux du FCC

Depuis le lancement des consultations, la vie politique congolaise a pris une tournure inattendue. Les commentaires se succèdent au rythme imprimé par le chef de l'Etat. Aujourd'hui c'est tout le monde qui veut être reçu par le Président de la République.

Les acteurs politiques, les responsables de la Société Civile, les personnalités de toute catégorie, les associations féminines et autres, les leaders d'opinion, les musiciens, les artistes, les comédiens, les Personnes vivant avec Handicap, les autorités ecclésiastiques, personne ne veut être oublié, et dire que ce n'est pas la fin, car les consultations vont se poursuivre. Présentement la République vit à partir du Palais de la Nation. On y voit des personnes de plusieurs horizons qui se bousculent au portillon pour être reçues.

Pendant ce temps, le groupe piloté par l'ancien président fait monter les enchères et se dit officiellement non concerné par ces consultations. Sans s'arrêter à ce niveau des mots devenus maux fusent sans désemparer provenant de ceux qui se reconnaissent de cette famille politique. Nous prenons seulement deux à la fois mots et maux. Il s'agit du « DEBAUCHAGE » et « ELECTIONS ANTICIPEES ».

Du Débauchage

Ce terme français a été beaucoup utilisé à l'époque du Marechal Mobutu. Il signifie, action de débaucher un salarié. Inciter quelqu'un à quitter son emploi... Détourner quelqu'un momentanément de son travail pour le distraire...

Au début des années 1990, dans les tumultes de la Conférence Nationale Souveraine et du début du combat politique de l'UDPS pour le changement, Mobutu avait utilisé ce moyen pour tenter de fragiliser ses adversaires. On se rappelle du débauchage de Nguz Karl i Bond, Mungul Diaka qui quittèrent l'Usoras pour rejoindre le camp d'en face. Personne aussi ne peut oublier Faustin Birindua qui fut l'un des grands cadres de l'UDPS devenu Premier Ministre du Feu Marechal Mobutu, alors que cette place devrait être occupé par Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Incontestablement c'est ce dernier qui était visé croyant l'affaiblir. Tout ceci n'a servi à rien car, comme une hydre, le Sphinx et son parti ont tenu bon.

Avec le pouvoir AFDL-PPRD, le débauchage s'était poursuivi et c'est toujours l'UDPS qui était dans les préoccupations du régime. Kibassa Maliba, paix à son âme, fut le premier à être happé par Laurent Désiré Kabila. Certains membres se réclamant de l'opposition n'ont pas, eux aussi, résisté à cette tentation. Malgré les affinités historiques entre Kibassa et Tshisekedi, l'UDPS est resté le même. On note dans la foulée que le Président Etienne Tshisekedi a connu sa énième relégation durant cette période.

Avec Joseph Kabila, le premier couac du genre débauchage a été la mise en place du gouvernement 1+4 issu du dialogue inter-congolais de Sun-City. Alors que tout le monde croyait que le poste de l'opposition va être occupé par le leader maximo, Kabange a préféré Z'Ahidi Ngoma et pourtant allié de l'UDPS dans l'opposition non armée.

Les élections de 2006 auxquelles ne participèrent pas l'UDPS, quelques cadres de l'opposition ont choisi de zapper le mot d'ordre pour candidaté ? Et depuis ils avaient rejoint le camp du PPRD. Cela aussi n'avait pas ébranlé le socle sur lequel était fondé la fille aînée de l'opposition. En 2011, la victoire d'Etienne Tshisekedi avait été volée dans ce que Mgr Monsengwo qualifia des résultats non conformes à la vérité des urnes. Plusieurs députés élus sous la couleur du parti de Limete ont carrément refusé d'obtempérer et ont pris leur place à l'hémicycle. Donc ceci, peut être apparenté à un certain débauchage.

Ce n'est pas par hasard que Samy Badibanga fut nommé Premier ministre après la mascarade du dialogue dirigée par le togolais Edem Kodjo. Un autre débauchage est celui de Bruno Tshibala. L'UDPD a subi le coup ; mais n'a pas rompu et est resté le même. Donc comme un chat échaudé le parti d'Etienne Tshisekedi n'a jamais été ébranlé par le débauchage.

Aujourd'hui accusé l'UDPS, de débaucher des députés ou quelques membres du FCC, c'est mal connaitre l'idéal et l'histoire de ce parti. Ici le FCC doit chercher un autre logiciel. L'UDPS est un parti de conviction et l'adhésion est à ce prix. Pendant que le Président est à la quête de l'argent pour financer la gratuité, comment peut-il trouver 7.000$ pour remettre aux élus nationaux. Personne n'a le droit de se prévaloir de ses propres turpitudes. Le parti de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne va jamais le faire.

Des Elections anticipées

Le FCC en perte de vitesse cherche des repères. Après avoir menacé de rompre l'accord, il parle de la convocation des élections anticipées. On ne sait pas pourquoi hésite-t-il à rompre la coalition. Leur thèse, à présent est d'aller aux élections anticipées à tous les niveaux.

Est-ce que le FCC croit-il vraiment à ces élections anticipées ? Les membres du FCC ont-ils la certitude de remporter ces élections. Ils ne sont pas réalistes. L'UDPS n'a pas peur d'aller aux élections. Aujourd'hui sa victoire sera sans appel à tous les niveaux. Et encore personne ne peut accepter que la CENI actuelle puisse les organiser. Donc en attendant de mettre une nouvelle CENI, le Président de la République va rester en place. Là, une fois de plus, le FCC manque à dire. Il est clair que le parti ayant résigné, sans partage, pendant 18 ans est aux abois.

Sans coup férir, le Chef de l'Etat ne va plus reculer. Nous allons vers l'Union Sacrée et que la configuration actuelle appartient déjà au passé. Ceci étant, le FCC est invité aux consultations. Ne pas le faire les choses vont se faire sans eux et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer « NA MONOKO YA MBOKA »