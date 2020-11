Congo-Kinshasa: Jean-Lucien Bussa favorable à des échanges commerciaux privés et la promotion de l'investissement sectoriel

Hier, jeudi 12 novembre 2020, à Pullman hôtel, Jean-Lucien Bussa Tongba, Ministre National en charge du Commerce Extérieur, a été invité par la Chambre de Commerce Américain dénommée «AmCham» pour animer une conférence portant sur le thème : «Quelle place occupe la RDC par rapport aux USA ?».

Dans son introduction, cet Homme d'Etat s'est interrogé sur le potentiel qu'a la RDC et les possibilités à actionner pour ouvrir le marché congolais aux investissements américains, tout en mettant en relation le concept commerce et investissement. A priori, le Patron du Commerce Extérieur Congolais a reconnu la faible capacité de la RDC à apporter dans le marché américain des produits compétitifs congolais en quantité qui permet de tirer les ressources de ce marché. "Mais, puisque les USA ont des besoins qui peuvent être rencontrés par la production intérieur en RDC, pourquoi ne pas développer des relations de partenariat privé entre les USA et la RDC en vue d'orienter les investissements directs américains dans les secteurs où le marché américain a le plus besoin ?" s'est-il questionné.

A partir de ce moment, la RDC va accroître sa capacité non seulement de commercer avec les USA mais au-delà du commerce, de rencontrer les besoins des USA par le biais des investissements directs et échanges. C'est ainsi qu'il lui a été permis de poser la problématique selon laquelle la RDC doit rendre son économie compétitive, créer le cadre légal et réglementaire afin de permettre aux investisseurs étrangers de profiter des incitations fiscales bancaires nécessaires, mais en même temps les sécuriser.

Selon lui, pour que l'économie congolaise devienne compétitive, il faut l'industrialisation de la production congolaise pour permettre de réduire la dépendance vis-à-vis des importations, l'accroissement de la valeur ajoutée des produits, la réduction de la dépendance vis-à-vis des produits manufacturés, la diversification de l'économie en misant, non seulement les minerais, mais aussi et surtout sur l'agriculture qui est parmi les vecteurs du développement et, enfin, l'exportation des produits transformés.

ANAPEX, un projet gouvernemental

Pour conclure son exposé, l'auteur du jour a présenté à ses interlocuteurs la Création d'un établissement public qui est l'Agence Nationale de la Promotion des Exportations (ANAPEX), une de ses initiatives proposée et adoptée par le Conseil des Ministres qui travaillera pour encadrer et mettre à la disposition des producteurs locaux exportateurs, des facilités fiscales, administratives, octroi des crédits, y compris la logistique afin que ces derniers deviennent compétitifs sur le Marché international, en l'occurrence les USA.

Mot des organisateurs

A la fin de l'activité, le Président de la Chambre de Commerce Américain et Organisateur de l'activité, Lino N'shimba, a salué la brillante intervention du Ministre Bussa en instruisant l'audience sur la nature des échanges commerciaux et les perspectives à venir entre la République Démocratique du Congo et les Etats-Unis d'Amérique.

Par ailleurs, expliquant les tenants et les aboutissants de cette activité, il a fait savoir que ces interventions, sollicitant l'expertise et l'expérience des dirigeants congolais et directeurs générales des entreprises publiques, visent à offrir un cadre d'échange avec les entrepreneurs, la compréhension de leurs problématiques et des éclaircissements sur des questions d'actualité.