Afrique: La Rtnc pourrait de ne pas faire la retransmission du match

Le match RDC-Angola, comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Can Cameroun 2021, est en voie de passer inaperçu aux yeux des Congolaises et Congolais, d'autant plus qu'il est programmé à huis clos, et il ne sera peut-être pas aussi retransmis en direct à la chaine nationale. Le Directeur Général de l'Union africaine de Radiodiffusion qui a séjourné dernièrement à Kinshasa pour avertir les autorités congolaises reste catégorique. Les chaines nationales non en règle de paiement de cotisation dont la rtnc, n'auront pas le signal pour faire la retransmission en direct du match.

Selon ce haut responsable des médias qui est passé même sur les ondes de la rfi, la rtnc doit à la Confédération africaine de football (CAF), environ un million et demi USD pour des matches retransmis et des cotisations non payées. Une importante somme que doit sortir du trésor public en ce moment aussi crucial. La source rappelle que la RDC avait été déjà avertie de cette situation depuis le 4 octobre dernier, quelques jours avant la date Fifa du mois d'octobre dernier, où la RDC a croisé le Burkina-Faso et le Maroc en amical.

En tout cas pour la CAF et l'UAR, le signal du match ne sera livré qu'aux pays en ordre de cotisations. Même les rencontres programmées à domicile ne pourront pas être retransmises par les chaînes nationales non en règle. Elles ne seront pas non plus autorisées à les produire. A moins qu'il ait peut-être une solution de dernière minute.

Entre temps, les Léopards continuent à affûter leurs armes au Safari Beach, dans la commune de la N'sele. De l'autre côté, les Palancas Negras sont déjà dans nos murs.

Ci-après, le programme complet de tous les matches

Mercredi 11 Novembre

-13h00 : Cap Vert - Rwanda

-16h00 : Guinée -Tchad

-16h00 : Mauritanie - Burundi

-16h00 : Sénégal - Guinée Bissau

-19h00 : Libye - Guinée E

Jeudi 12 Novembre

-13h00 : Ouganda - Soudan du Sud

-16h00: Cameroun - Mozambique

-16h00: Congo -Eswatini

-16h00: Ghana - Soudan

-19h00: Burkina - Malawi

-19h00: Algérie - Zimbabwe

-19h00 : Cote d'Ivoire - Madagascar

-19h00 : Gabon - Gambie

Vendredi 13 Novembre

-16h00 : Niger - Éthiopie

-16h00 : Nigeria - Sierra-Leone

-19h00 : Mali - Namibie

-19h00 : Tunisie - Tanzanie

-19h00 : Afrique du Sud - Sao Tomé Principe

-19h00 : Maroc - Centrafrique

Samedi 14 Novembre

-16h00 : Benin -Lesotho

-19h00 : RD Congo - Angola

-19h00 : Égypte - Togo

Dimanche 15 Novembre

-13h00 Burundi - Mauritanie

-16h00 Tchad - Guinée B

-19h00 Guinée E - Libye

Lundi 16 Novembre

-13h00 : Eswatini- Congo

-13h00 : Sao Tomé P - Afrique du Sud

-13h00 : Malawi - Burkina

-13h00 : Soudan du Sud - Ouganda

-13h00 : Zimbabwe - Algérie

-16h00 : Gambie - Gabon

-16h00 : Mozambique - Cameroun

-16h00 : Botswana - Zambie

Mardi 17 Novembre

-13h00: Ethiopie- Niger

-13h00: Lesotho - Benin

-13h00: Soudan - Ghana

-13h00: Rwanda - Cap Vert

-13h00: Madagascar - Cote d'Ivoire

-13h00: Centrafrique-Maroc

-16h00: Togo -Égypte

-16h00 : Angola - RD Congo

-16h00 : Sierra-Leone - Nigeria

-19h00 : Tanzanie - Tunisie

-19h00 : Namibie - Mali.

EG