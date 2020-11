Congo-Kinshasa: Mgr Marcel Utembi et sa Délégation ont rendu visite au Président de la République Honoraire

Les Evêques de la CENCO qui avaient été reçu dans le cadre des consultations initiées par le Chef de l'Etat se sont découvert une mission de médiation auprès des acteurs politiques majeurs de la République. Est-ce que ce sont les propos du Président de la République durant leur entrevue avec eux qui les ont décidés à endosser cette casaque de facilitateur, ou se sont-ils rendu compte de l'extrême danger que court la République pour se lancer dans une mission aussi périlleuse ?

Il est pour le moment difficile de répondre à cette question. Une chose est sûre ; l'urgence de cette mission s'est imposée à eux juste après leur entrevue avec le Président de la République. Leur inquiétude concernant la situation sociale du petit peuple les a mis sur le chemin de la médiation aussitôt après.

Mercredi, ils sont aussi allés chez Joseph Kabila pour "l'écouter et lui donner des conseils". Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils étaient également aperçus du côté du Premier Ministre Ilunga Ilunkamba qui, selon leurs propres termes est "une personnalité charnière, capable de jouer un rôle important de modération et de retenue".

A partir de ce moment là, il devenait clair que les évêques catholiques s'étaient sentis obligés de faire ces va-et-vient parce qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait un coup à tenter et que ce coup était jouable.

Leur visite à Martin Fayulu aujourd'hui a fini par conforter les analystes encore dubitatifs, que la CENCO a entrevu après toutes ces visites une possibilité de mettre les acteurs politiques d'accord et de faire la jonction des parties en froid.

En quoi peut consister leur mission de médiation ?

Les observateurs notent que les évêques ne sont allés voir que les acteurs politiques qui ont refusé de répondre à l'invitation du Chef de l'Etat pour les consultations. De ce fait, ils ont estimé que les consultations du Chef de l'Etat ont réussi à attirer les acteurs qui étaient hors des institutions, et qu'elles ne consistaient en fin de compte qu'à changer les partenaires de la coalition. Si la tournure que prenaient les affaires continuait dans le même sens, il n'aurait pas été étonnant de voir le FCC être remplacé par une autre plateforme aux affaires et le FCC entrer dans l'opposition. Le Président n'aurait pas résolu le problème parce que l'opposition du FCC étant jusque-là la grande inconnue pourrait se révéler plus nocive que tout ce qu'on peut envisager.

Les analystes politiques notent en effet que le FCC qui, jusque-là n'a fait que réagir par des déclarations. Mais sa capacité de paralyser le fonctionnement du pays reste intacte. Les évêques le savent. Quelques extrémistes diront que si le FCC osait réagir par des moyens autres que ceux qui sont légaux, ils donneraient la voie au Président de la République d'en finir avec ce regroupement politique et ses dirigeants. Cela pourrait être vrai, mais à quel prix ? Mais en même temps, la population serait dans une misère encore plus grande.

Quel Pasteur pourrait voir ses brebis se diriger tout droit vers un précipice et les laisser s'y diriger diligemment, en comptant sur un éventuel miracle pour les sauver à la dernière minute ?

C'est-ce qui a sans doute décidé les Pasteurs de l'église catholique d'entreprendre une mission dans laquelle il faut s'armer d'une carapace épaisse pour la mener à bon port. En effet c'est une mission où les insultes et les coups bas sont monnaie courant.

En termes claires, pour la CENCO, la meilleure de situation serait le maintien de la situation actuelle dans les conditions de la coalition actuelle, moyennant un réajustement comportemental de la part des membres de la coalition élaguée de ses éléments extrémistes. L'implémentation des réformes qui rendraient le jeu démocratique plus transparent serait la deuxième étape. Et enfin les échéances électorales pour départager la coalition et mettre au pouvoir celui qui n'aura pas besoin d'une telle alliance seraient l'ultime étape. La CENCO sent qu'elle peut convaincre chacun de membres de la coalition au pouvoir d'accepter cette inconfortable situation pour un temps, dans l'intérêt supérieur de la nation. Et elle a décidé de jouer le coup. Le dernier à aborder sur ce sujet était bien sûr Martin Fayulu, à qui ils peuvent faire comprendre l'urgence d'adopter une attitude responsable, au vu de la souffrance que le peuple endure. C'est le seul discours que la CENCO qui a été avare des déclarations, peut, de l'avis de plusieurs sources bien informées, avoir dit aux acteurs politiques.

Seront-ils entendus ?

Généralement les Politiciens Congolais ne reviennent aux bons sentiments que lorsqu'ils se retrouvent au pied du mur. Ils n'ont pas vraiment dans leur agenda la notion de rechercher le bien de la population. Espérons qu'ils n'utiliseront pas des mêmes stratagèmes mensongers et insultants pour repousser ces bons offices offerts par ces Prélats Catholiques.